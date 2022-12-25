俄入侵滿10個月 基輔聖誕樹亮燈 象徵不屈服

烏克蘭首都基輔舊城區的索菲亞廣場每逢聖誕都燈光閃爍，今年因俄軍侵略出現能源短缺，但當局仍如常豎立聖誕樹，並每晚亮起國旗黃藍兩色燈泡以示不會屈服。（歐新社）

12月24日是聖誕夜，也是俄國入侵烏克蘭 滿10個月之日，儘管近期飽受俄軍攻擊威脅，首都基輔市中心仍豎起裝有國旗顏色燈飾的聖誕樹；而俄軍這一天對烏克蘭南部城市赫松再度發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基 痛斥俄軍行為「恐怖」。

儘管今年因俄軍侵略出現能源短缺，烏克蘭當局仍在基輔舊城區中心的索菲亞廣場擺放一棵12米高的假聖誕樹，靠著發電機供電點亮烏克蘭國旗黃、藍兩色燈泡，還搭配和平鴿綴飾，以示烏克蘭絕不屈服。

俄軍24日砲擊烏克蘭部城市赫松，一名男子推著家當急忙逃離旁邊店家冒出的熊熊火光。（Getty Images）

澤倫斯基23日才於例行晚間談話影片中提醒國民，俄羅斯可能會在聖誕節發動更多攻擊，敦促他們「注意空襲警報，互相幫助、彼此照顧」。俄軍隨即在平安夜砲轟赫松釀10人死、58人受傷，一名目擊者表示，砲擊一開始擊中一間百貨公司，接著有如下雨般密集落在一處市場。一名婦人站在丈夫的屍體旁痛哭，「醫護人員試著救他，但是他已經沒有心跳」。

澤倫斯基在Telegram發布照片，顯示赫松街道上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。他說，「這是赫松…在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」

澤倫斯基在Telegram發文痛斥俄軍的殺戳行為，「他們是為了侵略和好玩而殺人，這就是烏克蘭的真實生活。全世界都應該看著，我們正在對抗什麼樣的絕對邪惡」。

烏幕僚長：美烏為「戰略夥伴」

此外，烏克蘭總統澤倫斯基21日旋風訪美，他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時證實，烏克蘭和美國歷史上首次成為「戰略夥伴」。

烏克總統辦公室負責人葉爾馬克表示，澤倫斯基的訪美行鞏固了與美國總統拜登 以及美國共和黨高層的關係。

他表示，「澤拜會」和會後記者會表明「拜登總統個人對與烏克蘭有關的一切的態度是多麽深刻」，並指美國是「自由世界和民主的真正領袖」。

他表示，「這是烏克蘭和美國在歷史上首次作為戰略關係夥伴。兩位總統之間有種非常溫暖與友好的關係，一種私人關係。」

澤倫斯基還與參院少數黨領袖、共和黨資深議員麥康諾（Mitch McConnell）和下個月有望成為眾議院議長的主要候選人麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

此外，美國聯邦眾議院23日通過對烏克蘭的450億美元援助方案，荷蘭同日承諾也在2023年提供25億歐元幫助飽受戰火蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金指定用於軍事援助。