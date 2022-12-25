俄入侵滿10個月 基輔聖誕樹亮燈 象徵不屈服
12月24日是聖誕夜，也是俄國入侵烏克蘭滿10個月之日，儘管近期飽受俄軍攻擊威脅，首都基輔市中心仍豎起裝有國旗顏色燈飾的聖誕樹；而俄軍這一天對烏克蘭南部城市赫松再度發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥俄軍行為「恐怖」。
儘管今年因俄軍侵略出現能源短缺，烏克蘭當局仍在基輔舊城區中心的索菲亞廣場擺放一棵12米高的假聖誕樹，靠著發電機供電點亮烏克蘭國旗黃、藍兩色燈泡，還搭配和平鴿綴飾，以示烏克蘭絕不屈服。
澤倫斯基23日才於例行晚間談話影片中提醒國民，俄羅斯可能會在聖誕節發動更多攻擊，敦促他們「注意空襲警報，互相幫助、彼此照顧」。俄軍隨即在平安夜砲轟赫松釀10人死、58人受傷，一名目擊者表示，砲擊一開始擊中一間百貨公司，接著有如下雨般密集落在一處市場。一名婦人站在丈夫的屍體旁痛哭，「醫護人員試著救他，但是他已經沒有心跳」。
澤倫斯基在Telegram發布照片，顯示赫松街道上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。他說，「這是赫松…在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」
澤倫斯基在Telegram發文痛斥俄軍的殺戳行為，「他們是為了侵略和好玩而殺人，這就是烏克蘭的真實生活。全世界都應該看著，我們正在對抗什麼樣的絕對邪惡」。
烏幕僚長：美烏為「戰略夥伴」
此外，烏克蘭總統澤倫斯基21日旋風訪美，他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時證實，烏克蘭和美國歷史上首次成為「戰略夥伴」。
烏克總統辦公室負責人葉爾馬克表示，澤倫斯基的訪美行鞏固了與美國總統拜登以及美國共和黨高層的關係。
他表示，「澤拜會」和會後記者會表明「拜登總統個人對與烏克蘭有關的一切的態度是多麽深刻」，並指美國是「自由世界和民主的真正領袖」。
他表示，「這是烏克蘭和美國在歷史上首次作為戰略關係夥伴。兩位總統之間有種非常溫暖與友好的關係，一種私人關係。」
澤倫斯基還與參院少數黨領袖、共和黨資深議員麥康諾（Mitch McConnell）和下個月有望成為眾議院議長的主要候選人麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。
此外，美國聯邦眾議院23日通過對烏克蘭的450億美元援助方案，荷蘭同日承諾也在2023年提供25億歐元幫助飽受戰火蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金指定用於軍事援助。
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