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傳普亭怕被監控拒上網 紙本俄烏傳遞戰事

編譯徐榆涵／綜合報導
傳俄羅斯總統普亭拒絕上網，以避免被數位監控。（路透）
傳俄羅斯總統普亭拒絕上網，以避免被數位監控。（路透）

商業內幕報導，一份最新報告指出，俄羅斯總統普亭向來避免使用網路，因為他擔心自己可能會被監控。

華爾街日報23日援引美國和俄羅斯官員的話說，普亭長期以來拒絕上網，擔心受到數位監控，因此仰賴顧問提供的紙本文件，包括有時效性的資料，像是有關在烏克蘭戰事的最新消息可能需要幾天時間才能到達普亭手中，而這時可能已經太晚了。

據報導，戰場資訊源於前線的指揮官，他們將其資訊發送給聯邦安全局（FSB），然後FSB再送交至俄羅斯聯邦安全會議，接著安全會議秘書會再轉交給普亭。

俄國官媒2020年曾報導指，雖然普亭偶爾會上網，但他並沒有智慧型手機。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當時也證實，普亭確實沒有智慧型手機。

普亭今年2月底出兵入侵烏克蘭，克里姆林宮不久後便開始打壓外國社群媒體網站和平台的使用權限，促使俄羅斯民眾尋求其他方式來繞過限制措施。

另外，俄羅斯副總理諾瓦克23日表示，俄國明年初可能減產5%至7%石油產量，反制西方國家對俄國原油及煉油產品所訂的價格上限，且不會賣油給支持俄油上限價格的國家。路透報導，這是俄國首度回應西方國家為制裁莫斯科入侵烏克蘭而訂定俄油價格上限政策。諾瓦克並稱每天可能減產50萬至70萬桶。

普亭 俄羅斯 俄國

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