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用美援武器需讀懂教材 烏軍積極學英文

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭士兵爭相學英語尤其是軍事術語，這樣才能利用美國和其他地方軍援武器來對抗俄軍。圖為頓內次克烏軍在喝咖啡休息及等待座標及射擊命令。（Getty Images）
烏克蘭士兵爭相學英語尤其是軍事術語，這樣才能利用美國和其他地方軍援武器來對抗俄軍。圖為頓內次克烏軍在喝咖啡休息及等待座標及射擊命令。（Getty Images）

俄烏戰爭至今已10個月，期間美國數度軍援烏克蘭，提供包括「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統等武器。沒想到，這意外促成烏克蘭軍人積極學習英文，為了好好看懂武器使用說明書，保家衛國。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基本周閃電訪問美國，得到美國總統拜登進一步承諾軍援，包括將首次提供愛國者飛彈防禦系統。然而，烏克蘭軍人發現這種軍備的訓練教材主要是英文所寫，在戰場上遇到外籍志願軍進行交流時，英語也經常是必需的。

烏克蘭士兵因此爭相學習英語，尤其是軍事術語，這樣才能充分利用美國和其他地方提供的軍援來對抗俄羅斯軍隊。

為了幫助官兵們克服語言障礙，35歲的教師契克佐瓦放棄平靜的教學生活，為烏克蘭武裝部隊提供速成課程。

契克佐瓦的工作包括在烏克蘭東部頓內次克州一座基地待了5個月，跟軍人們住在一起並參與訓練課程。目前人在基輔一處基地的契克佐瓦說：「我認為在這種情況下教英語，是我能為自己國家、為本國人民和保護我們免受這次恐怖攻擊的軍隊，所做的微小貢獻。」

另一方面，俄羅斯總統普亭的狀況再度受到猜疑。先是國情咨文，接著是年度冰上曲棍球賽，再來是年終記者會，最新的是視察戰車工廠，普亭接二連三取消原定活動，健康再度受到關注。

俄國總統普亭22日在國務會議結束後舉行記者會。（美聯社）
俄國總統普亭22日在國務會議結束後舉行記者會。（美聯社）

近日，俄羅斯一處戰車工廠為了迎接普亭視察，事前特別排出官兵剷雪，卻在最後一刻接到克里姆林宮取消的通知，也沒有說明理由，讓整件事疑點重重。

另據CNN報導，普亭22日提到俄烏衝突使用「戰爭」一詞，首次不再以精心設計的「特殊軍事行動」來公開稱呼俄軍侵烏，但美國評估可能只是口誤。

批評普亭的人士指出，從3月以來，用戰爭一詞稱呼俄烏衝突實際上是非法的，因為當時普亭簽署一項審查法，規定散布跟俄軍侵略烏克蘭有關的「假」消息為犯罪，最高可判15年徒刑，這使普亭如今使用的字眼引起外界關注。

因抱持反戰立場而被迫逃離俄羅斯的聖彼得堡市議員尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）22日說，他已要求俄國當局起訴普亭。

一名美國官員告訴CNN，他們的初步評估是普亭所說並非刻意，可能只是口誤。然而，美國官員將密切注意，克里姆林宮官員未來幾天將如何說明此事。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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