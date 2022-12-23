普亭首次脫口「現在局勢就是戰爭」 稱美援烏愛國者過時

俄羅斯總統普亭22日表示，希望透過外交解決方案結束戰爭，談判越快進行越好。（路透）

俄烏戰爭持續至今已10個月，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）22日在記者會中首度公開承認，自今年2月入侵烏克蘭 以來，目前的局勢就是一場「戰爭」。他同時強調，美國軍援的愛國者防空系統已經過時，俄羅斯的導彈系統能輕易將其擊落。

綜合媒體報導，過去10個月以來，普亭堅稱俄國是對烏展開「特別軍事行動」，任何使用「戰爭」、「入侵」等字眼的人，都被依傳播虛假訊息的罪名逮捕，最高可處15年監禁，但如今普亭卻自己打破這項規定。

普亭強調：「我們的目標不是發動軍事衝突，相反的是，我們要結束這場戰爭，這就是我們要努力的方向。」

除此之外，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）訪美之後，美國承諾將向烏克蘭提供價值18.5億美元的額外軍事援助，包括愛國者防空系統。普亭則對此表示，愛國者防空系統早已過時。

諷刺的是，外傳正在烏克蘭參戰的俄國傭兵組織「瓦格那集團」宣布將自獄中招募女性囚犯，並派赴戰場前線支援，「除了招募護理人員、通訊人員，還有破壞小組、狙擊手小組，大家都知道這有先例可循。」這是指蘇聯政治宣傳中盛讚的二戰時期女性神槍手們。先前有俄國官員提到，下塔吉爾的城市中有女性囚犯要求被派赴烏克蘭協助俄軍。普亭密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）則證實此消息。

據傳正在烏克蘭參戰的俄國傭兵組織「瓦格那集團」，將自獄中招募女囚犯赴戰場支援。圖為烏東城鎮伊久姆一處俄軍戰車殘骸。（取材自臉書）

此外，在普亭聲稱願意合談的前一天，拜登在白宮接待爆發戰爭後首度出訪的烏克蘭總統澤倫斯基，並承諾美國將繼續堅定不移地支持烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）回國前停留波蘭，與波蘭總統杜達會談近2小時。（路透）

而據發言人表示，澤倫斯基結束訪美後在波蘭短暫停留，現在已經跨過國界返回烏克蘭。

路透報導，澤倫斯基與波蘭總統杜達進行將近2小時的會談，他會後表示：「我們為一場全面戰爭帶來歷史性挑戰的今年做了總結。」「我們也討論未來戰略計畫、雙邊關係，以及2023年的國際層級互動。」

另據CBS報導指，澤倫斯基接下來很可能會訪問其他國家，包括英國、法國和德國。