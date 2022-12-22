美控北韓軍援俄國 普亭大廚否認：我們買很多美國武器

俄羅斯聖彼得堡的瓦格納私人軍事公司中心（PMC Wagner Centre）。資料照片。(Getty Images)

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）22日指控北韓 供應了俄羅斯 瓦格納傭兵集團在烏克蘭使用的步兵火箭與飛彈，違反聯合國安理會的決議，將宣布對該集團的進一步制裁，但平壤當局與瓦格納集團老闆、又有「普亭大廚」（Putin's chef）之稱的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）均加以否認。

BBC與CNN報導，普里戈任稱美方說法「無非是八卦 與猜測」。他在個人Telegram頻道發布的聲明指出，「大家都知道，北韓已經很久沒有向俄羅斯聯邦供應武器了。而且，甚至沒有進行過其他類似的嘗試。因此，這些從朝鮮民主主義人民共和國交付武器的說法無非是八卦與猜測」。

普里戈任還在聲明表示，「我想代表我方強調，而我今天已經回答了這個問題，我們買了相當多的美國武器，這就是我的律師為什麼更有可能會積極參與解除美國制裁供應武器給瓦格納私人軍事公司的程序」。

普里戈任說，「我們認為，這些限制太不公平了，因為事實是瓦格納私人軍事公司購買美國武器時，從沒有違反過國際貿易規定」，又稱「令人遺憾的是，柯比先生發表了很多基於猜測的聲明」。