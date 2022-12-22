我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

快看世界／義大利72歲老人 獨居森林自給自足50載

澤倫斯基對美國會演說 裴洛西將他與邱吉爾相比

中央社華盛頓21日綜合外電報導
裴洛西將澤倫斯基與邱吉爾相比，並指出自己身為國會議員的父親，當年也在席中聆聽邱吉爾演講。(歐新社)
裴洛西將澤倫斯基與邱吉爾相比，並指出自己身為國會議員的父親，當年也在席中聆聽邱吉爾演講。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天在美國對國會發表演說，而裴洛西等國會領袖將他比作英國前首相邱吉爾。

法新社報導，澤倫斯基以戰時領袖身分，對國會發表演說，尋求美國幫助，而邱吉爾（Winston Churchill）在逾80年前也曾以戰時領袖身分，在國會演說。

副總統賀錦麗(後左)與眾院議長裴洛西(後右)為烏克蘭總統澤倫斯基鼓掌。(美聯社)
副總統賀錦麗(後左)與眾院議長裴洛西(後右)為烏克蘭總統澤倫斯基鼓掌。(美聯社)

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）回憶說，當年邱吉爾在國會發表他的著名演說時，她的父親是國會議員。

裴洛西指出：「這對我而言是充滿意義的時刻。當邱吉爾於1941年在聖誕節隔日造訪國會時，我的父親國會議員達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）是眾院成員，邱吉爾當時前來爭取我國支持，以對抗在歐洲的暴政。」

裴洛西將澤倫斯基與邱吉爾相比，並指出自己身為國會議員的父親，當年也在席中聆聽邱吉...
裴洛西將澤倫斯基與邱吉爾相比，並指出自己身為國會議員的父親，當年也在席中聆聽邱吉爾演講。(歐新社)

此外，民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示：「數個世代前，邱吉爾曾站在那裡，今天總統澤倫斯基也將站在那裡，不僅是以總統身分，同時也是自由大使。」

➤➤➤澤倫斯基：援烏是投資不是慈善 拜登：無論多久都挺

法新社指出，澤倫斯基今次造訪華府，就像邱吉爾在1941年12月訪美那樣，此時他的國家面臨無情攻擊，且國際援助對於該國繼續奮戰而言至關重要。

影片來源：YouTube France 24 English

邱吉爾當年訪美正值二戰期間，納粹德國正肆虐歐洲，1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，不久後邱吉爾受時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）之邀訪美，據信此行為同盟國在二戰奠定勝基。

影片來源：YouTube British Pathe

澤倫斯基 裴洛西 眾院

上一則

紐西蘭總理國會失言錄 慈善拍賣募款逾6萬美元

下一則

歐盟烏克蘭明年2月3日召開峰會 地點未定

延伸閱讀

超高規格防俄暗殺 澤倫斯基訪美是怎麼辦到的

超高規格防俄暗殺 澤倫斯基訪美是怎麼辦到的
澤倫斯基訪美背後 經濟學人：盼美新國會續當聖誕老人

澤倫斯基訪美背後 經濟學人：盼美新國會續當聖誕老人
換了3種交通工具 澤倫斯基訪美之旅很曲折

換了3種交通工具 澤倫斯基訪美之旅很曲折
澤倫斯基美國會演說 要求更多軍援

澤倫斯基美國會演說 要求更多軍援

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
德國柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央的巨型水族箱「AquaDom」發生爆裂，將飯店與鄰近的街道淹沒。（照片翻攝：Twitter / lararimmer）

世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

2022-12-16 05:35

超人氣

更多 >
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸