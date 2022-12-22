澤倫斯基對美國會演說 裴洛西將他與邱吉爾相比

裴洛西將澤倫斯基與邱吉爾相比，並指出自己身為國會議員的父親，當年也在席中聆聽邱吉爾演講。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）昨天在美國對國會發表演說，而裴洛西 等國會領袖將他比作英國前首相邱吉爾。

法新社報導，澤倫斯基以戰時領袖身分，對國會發表演說，尋求美國幫助，而邱吉爾（Winston Churchill）在逾80年前也曾以戰時領袖身分，在國會演說。

副總統賀錦麗(後左)與眾院議長裴洛西(後右)為烏克蘭總統澤倫斯基鼓掌。(美聯社)

民主黨籍眾院 議長裴洛西（Nancy Pelosi）回憶說，當年邱吉爾在國會發表他的著名演說時，她的父親是國會議員。

裴洛西指出：「這對我而言是充滿意義的時刻。當邱吉爾於1941年在聖誕節隔日造訪國會時，我的父親國會議員達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）是眾院成員，邱吉爾當時前來爭取我國支持，以對抗在歐洲的暴政。」

裴洛西將澤倫斯基與邱吉爾相比，並指出自己身為國會議員的父親，當年也在席中聆聽邱吉爾演講。(歐新社)

此外，民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示：「數個世代前，邱吉爾曾站在那裡，今天總統澤倫斯基也將站在那裡，不僅是以總統身分，同時也是自由大使。」

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法新社指出，澤倫斯基今次造訪華府，就像邱吉爾在1941年12月訪美那樣，此時他的國家面臨無情攻擊，且國際援助對於該國繼續奮戰而言至關重要。

影片來源：YouTube France 24 English

邱吉爾當年訪美正值二戰期間，納粹德國正肆虐歐洲，1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，不久後邱吉爾受時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）之邀訪美，據信此行為同盟國在二戰奠定勝基。

影片來源：YouTube British Pathe