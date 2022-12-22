曾嗆馬斯克 俄太空總署前署長在烏東遭砲擊受傷

俄羅斯聯邦太空總署前署長羅戈辛(左)在烏克蘭東部遭砲擊受傷且須動手術。美聯社

俄羅斯 聯邦太空總署前署長羅戈辛在烏克蘭 東部遭砲擊受傷且須動手術。羅戈辛是力挺俄國 總統普亭侵略烏克蘭的忠誠擁護者，且曾在推特與億萬富豪馬斯克互嗆而聞名。

羅戈辛（Dmitry Rogozin）今天表示，他在俄國控制的烏克蘭東部頓內次克市（Donetsk）遭遇砲擊而受傷，需要接受手術。

羅戈辛是力挺俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年2月侵略烏克蘭的忠誠擁護者，他正率領一個軍事幕僚團隊，向協助俄軍作戰的親俄部隊提供意見。

他曾在推特（Twitter）與美國億萬富豪、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）互嗆。羅戈辛已在今年7月卸下俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長職務。

羅戈辛在他的社群媒體Telegram頻道發文說，有一塊金屬碎片從他的右肩胛骨上方刺入，導致背部受傷，需要接受手術。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，昨晚的砲擊事件發生在頓內次克市一間旅館，正好是羅戈辛與當地官員和一群幕僚的下榻處。

頓內次克市一間旅館21日晚遭到砲擊，正好是羅戈辛與當地官員和一群幕僚的下榻處。圖為旅館內一大片血跡。美聯社

俄方調查人員指出，這起砲擊事件造成人員死傷，且是「高精準度的武器所致…推測可能是法國製的凱撒（Caesar）自走砲」。

羅戈辛說，砲擊發生時，他們正在旅館餐廳舉行「工作會議」；國營「俄羅斯24」電視台（Rossiya 24TV）則報導，羅戈辛當時是在慶祝他的59歲生日。

此外，俄國國防部今天指出，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）赴前線視察，且跟官兵談話並表達感謝。