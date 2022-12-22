烏的勇氣美的決心：澤倫斯基「抗戰第300天」訪美演說

澤倫斯基來到美國國會，依然穿著一身橄欖綠的卡其服。（歐新社）

「烏克蘭 的勇氣和美國的決心，將保證普世自由的未來！」烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）12月21日赴國會聯席會議發表演說，這是他自烏俄戰爭爆發至今300天以來，首次離開烏克蘭的外訪。澤倫斯基強力請求美國持續支援烏克蘭武器、抵禦俄羅斯 的侵略；有鑒於共和黨即將在2023年1月接管眾議院，而部分共和黨人對鉅額援烏表達疑慮，澤倫斯基此行須極力說服國會跨越黨派的支持；與此同時，美國國會也即將通過一項年末預算，預計再提供價值450億美元軍援，拜登也另外宣布一項18.5億美元的援烏計畫，包括提供基輔亟需的愛國者導彈防空系統。

不同於過往曾來到國會山莊、向著參眾兩院議員演說的世界領導人們，澤倫斯基現身時並未身著正裝，而是依然穿著一身橄欖綠的卡其服——這是從2022年2月24日俄羅斯進攻侵略烏克蘭以來，300個日子裡，澤倫斯基在世人面前的一貫形象。12月21日在國會山莊的演說，是澤倫斯基從烏俄戰爭爆發以來，首次離開烏克蘭的外訪，而他的這身卡其服就像提醒美國和世人——這場戰爭仍未結束，烏克蘭仍在浴血抗戰中。

當澤倫斯基走進議事廳，副總統賀錦麗（Kamala Harris ）、民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人在他身後舉起烏克蘭國旗表達支持，議席上也多次爆出熱烈的鼓掌歡迎；而澤倫斯基在演說中，表示希望美國國會在民主、共和兩黨合作的基礎上，繼續對烏克蘭的支持——共和黨在期中選舉贏得眾議院多數，1月3日議員就任之後，共和黨將接管眾院。

副總統賀錦麗、眾院議長裴洛西在澤倫斯基身後舉起烏克蘭國旗表達支持。（美聯社）

此前有部分共和黨人對美國在此全球經濟困難時刻，投入數百億美金軍援烏克蘭表達疑慮，加之美國民眾因經濟困境、對支援烏克蘭的支持度下滑，因而澤倫斯基極力要透過這次演說，確保美國延續大力支持。

澤倫斯基強調，烏克蘭永遠不會對俄羅斯的侵略束手投降，而來自美國的支持將是烏克蘭最終勝利的關鍵；他表示：

「我們兩國在這場戰鬥中是盟友，明年將是一個轉捩點。我知道。烏克蘭的勇氣和美國的決心，將保證普世自由的未來，確保人們擁有堅持自己價值觀的自由。」

澤倫斯基不僅表達烏克蘭需要美國更多的武器援助來抵抗俄羅斯侵略，強調了美國軍援至關重要，同時也指出，在軍援烏克蘭的同時，美國及其他西方國家也等於在捍衛民主陣營的利益與價值，他說：

「我們獲得了大砲，謝謝你們，但是老實說，還不夠...你們花下的預算不是出於慈善，而是投入捍衛全球安全與民主，我知道（戰爭成敗）一切取決於我們、烏克蘭武裝部隊，但也在很大程度上取決於這個世界，而這個世界有太多事情都取決於你們。」

在俄羅斯侵略之初，因兩國軍事規模的差距，許多人本以為烏克蘭會在短短幾周內就宣布投降，然而烏克蘭持續頑抗、反擊至今，澤倫斯基在演說中便強調了這一點，他說：

「儘管困頓、厄運與憂慮籠罩，烏克蘭始終沒有倒下，烏克蘭鬥志昂揚...我們在價值對抗當中擊敗了俄羅斯，我們無所畏懼，世上也不應該有人心存畏懼，烏克蘭的價值勝利給予我們勇氣，也鼓舞整個世界。」

這場演說獲得參眾兩院議員多次起立鼓掌；國會預計於本周通過給予烏克蘭450億美元軍援的一筆年末預算，而先前共和黨眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）就對這筆預算表達疑慮、擔憂美國給予烏克蘭「空白支票」，他在澤倫斯基演說完畢後，表示：「我的立場從未改變。我支持烏克蘭，但我從不支持空白支票，我們希望確保對支出的每一筆錢負責。」

另外，如布波特（Lauren Boebert）、蓋茨（Matt Gaetz）等共和黨眾議員則未給予掌聲，另外反對軍援烏克蘭的眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）及參議員霍利（Josh Hawley）都未出席聆聽澤倫斯基的演說。前總統川普之子——小川普（Donald Trump Jr）則在推特上批評澤倫斯基是「不知感恩的國際福利女王」（ungrateful international welfare queen，welfare queen意指濫用社會福利制度之人）。

這場演說獲得參眾兩院議員多次起立鼓掌。（美聯社）

裴洛西與澤倫斯基在烏克蘭國旗前合照。（取材自推特）

在澤倫斯基赴國會演說的同日，他也至白宮與拜登總統會面，並致贈拜登一枚烏克蘭十字勳章，以感謝拜登作為盟友的軍事支持。澤倫斯基表示，該枚勳章原屬於一名HIMARS火箭部隊的上尉，HIMARS火箭系統是美國8月提供烏克蘭的重大軍援，烏克蘭依靠HIMARS系統，成功接連收復哈爾科夫和赫爾松，而這名上尉數日前在烏東前線城市巴赫穆特（Bakhmut）面見澤倫斯基，請他將勳章轉贈拜登以示感激。

而拜登則再次向澤倫斯基承諾美國對烏克蘭的支持；在國會的年末預算之外，拜登政府也另行宣布再提供烏克蘭18.5億美元軍援，當中包括愛國者導彈系統——鑒於近期俄羅斯頻頻對烏克蘭的民生基礎設施和電網發動空襲，烏克蘭多地陷入停電、無法供暖供水等困境，烏克蘭政府因此極希望能夠獲得新型愛國者導彈以維護領空安全。

華盛頓郵報報導，烏克蘭將自美國接收具有8個發射器的愛國者導彈砲台，每個發射器可容納4至16枚導彈（具體數目取決於彈藥類型），美軍預計在第三國（可能是德國）訓練烏克蘭軍方人員操作和維護愛國者導彈系統，因此該防空系統投入烏俄戰爭可能會在2023年春季之後。

美國是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭最大的軍援國，加上拜登21日宣布的援助，美國將提供烏克蘭將近220億美元軍援，其次依序是英國的32.9億美元援助、德國的24億美元及波蘭的19億美元。

澤倫斯基至白宮與美國總統拜登會面。（歐新社）

澤倫斯基此行須極力說服美國國會跨越黨派，對烏克蘭的支持。（Getty Images）

俄烏戰爭仍在延續，澤倫斯基顧問波多利克（Mykhailo Podolyak）12月表示有1萬3000名烏軍戰死、烏克蘭各地城市被嚴重破壞；而俄羅斯自9月防長蕭依古（Sergei Shoigu）宣稱5,937人的俄軍陣亡數字之後，官方未再更新死傷數字，但英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）本周表示，英國估算有10萬名俄軍陣亡、受傷或是逃離戰場，而美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）也在11月表示美國估計俄軍超過10萬人死傷。

雖然俄軍對實際死傷人數保密，但從俄羅斯宣布的擴軍增兵計畫，似乎也顯示了俄國兵員告急——同樣在12月21日，俄羅斯政府宣布將把軍隊人數從現有的100萬擴增至150萬。在2022年8月，俄羅斯總統普丁才宣布要擴軍到115萬士兵，且在9月下達30萬人的動員令——當時俄國獨立媒體Meduza報導，克里姆林宮真正計劃徵召的士兵人數是120萬——引發國內多處發生適齡男性逃出國境、以及抵抗徵兵令的動亂抗命事件。

此次的增兵計畫，俄國政府宣布將給予志願兵至少19萬5000盧布（約2700美元）月薪，是俄國平均薪資的5倍，以及將服役年齡從18至27歲，改為21至30歲；蕭依古表示，擴軍後，俄羅斯將擁有69萬5000名志願兵，其中52萬1000人將在2023年底前入伍。

美聯社指出，雖然前次徵兵出現多起「強迫入伍」案例而引發抗爭，但仍有許多生活在貧困地區的俄國男性，為了高額軍餉和參戰獎金而從軍，各地的零星抗議也未串聯成大型示威，預計俄羅斯仍將召集更為龐大的軍隊人數，在2023年初再度發動新一波動員與攻勢。