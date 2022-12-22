世衛：千萬烏克蘭人 恐因戰爭罹患精神病

俄國日前發射73枚飛彈轟炸烏克蘭全境，包括基輔在內至少有四個城市發生爆炸。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）官員21日表示，有1000萬名烏克蘭 人可能因為俄烏戰爭而罹患精神疾病，人數約占烏國總人口1/4。此外，俄羅斯 防長提議增兵50萬，普亭 則稱將持續強化核武戰，在戰爭肆虐下，世行已批准對烏克蘭提供新的6.1億美元方案，以維持基本服務和支持醫療保健。

路透報導，世衛駐烏克蘭代表哈比希（Jarno Habicht）透過視訊在日內瓦進行的記者會上說表示：「世衛估計，有多達1000萬名烏克蘭人面臨罹患某種形式精神疾病的風險，可能從輕微的焦慮、壓力，到更嚴重的情況。」

所謂更嚴重的情況，包括由令人痛苦的事件引發的創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder, PTSD）等。歷經10個月的俄烏衝突後，烏國精神疾病病例數不斷攀升，促使另一個聯合國機構開始提供網路支持的服務。

自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭以來，烏克蘭的醫療保健系統就一直備受壓力。世衛數據顯示，烏國的醫療保健系統迄今至少遭受700次攻擊。俄羅斯10月以來對烏克蘭關鍵基礎設施的攻擊增加，讓停電問題帶來的挑戰加劇。

世界銀行則表示，已批准對烏克蘭提供新的6.1億美元方案。世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）在聲明中說，這是因為俄羅斯入侵「繼續造成毀滅性的經濟和人道主義後果」。他說，戰爭已經打擊烏克蘭的衛生部門、至關重要的能源基礎設施以及運輸網絡。

在這筆新增融資中，有5億美元是透過貸款，用來幫助烏克蘭政府支付有關兒童和家庭福利、公務員薪水以及公用事業費用。

世界銀行表示，其餘融資將用於一項計畫，該計畫目的在促進基層醫療照護，並且因應隨戰爭而日增的心理衛生和復健服務等需求。截至12月初，烏克蘭約有5.5%的公共醫療機構被毀或損壞。

而俄國國防部長蕭依古21日表示，俄軍人員規模應該由100萬擴大至150萬；俄國總統普亭則表明，莫斯科將繼續強化軍隊潛力及核武戰備。

普亭並透露，俄羅斯海軍明年1月初就會備有新型「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈。這是莫斯科近年來持續研發的武器之一。