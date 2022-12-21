我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無現金時代…下載這4個App 出門不怕沒帶錢包

又一家...加密幣挖礦公司Core Scientific聲請破產保護

會梅德韋傑夫 習近平籲在烏克蘭問題上各方理性克制

記者黃雅慧／即時報導
俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。（路透）
俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。（路透）

習近平21日在釣魚台國賓館會見應邀訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。據央視新聞報導，針對烏克蘭問題，習近平表示中方秉持一貫立場，積極勸和促談，希望有關各方保持理性克制，展開全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

習近平說，當前，中俄執政黨交往邁入「第三個10年」。希望兩黨繼續圍繞治國理政經驗、促進發展戰略對接、推動政黨國際多邊合作等深入交流，就執政黨建設互學互鑒，為深化中俄全面戰略協作貢獻智慧和力量。

據中國官方通稿，梅德韋傑夫表示統一俄羅斯黨願同中共加強治國理政經驗交流，落實好兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施，推動俄中全面戰略協作夥伴關係實現更大發展。

不過，對於烏克蘭危機，梅德韋傑夫說，「烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。」

俄烏戰事仍未歇，綜合俄媒報導，梅德韋傑夫11日在社交平台「Telegram」上指出，俄羅斯正在擴大生產最強大的殺傷性武器，以對抗支持基輔政權的西方集團。意味態度依然強硬。

俄羅斯 烏克蘭 習近平

上一則

普亭：俄軍經費無限制 將部署撒旦2號極音速飛彈

延伸閱讀

德總統請習近平發揮對俄影響力 結束俄烏戰爭

德總統請習近平發揮對俄影響力 結束俄烏戰爭
中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？
習近平剛說「一貫支持民企」 浙江書記立馬調研阿里

習近平剛說「一貫支持民企」 浙江書記立馬調研阿里
習近平部署明年經濟 定調穩中求進

習近平部署明年經濟 定調穩中求進

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
德國柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央的巨型水族箱「AquaDom」發生爆裂，將飯店與鄰近的街道淹沒。（照片翻攝：Twitter / lararimmer）

世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

2022-12-16 05:35

超人氣

更多 >
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣
中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年