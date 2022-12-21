會梅德韋傑夫 習近平籲在烏克蘭問題上各方理性克制

俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。（路透）

習近平 21日在釣魚台國賓館會見應邀訪華的俄羅斯 統一俄羅斯黨主席、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。據央視新聞報導，針對烏克蘭 問題，習近平表示中方秉持一貫立場，積極勸和促談，希望有關各方保持理性克制，展開全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

習近平說，當前，中俄執政黨交往邁入「第三個10年」。希望兩黨繼續圍繞治國理政經驗、促進發展戰略對接、推動政黨國際多邊合作等深入交流，就執政黨建設互學互鑒，為深化中俄全面戰略協作貢獻智慧和力量。

據中國官方通稿，梅德韋傑夫表示統一俄羅斯黨願同中共加強治國理政經驗交流，落實好兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施，推動俄中全面戰略協作夥伴關係實現更大發展。

不過，對於烏克蘭危機，梅德韋傑夫說，「烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。」

俄烏戰事仍未歇，綜合俄媒報導，梅德韋傑夫11日在社交平台「Telegram」上指出，俄羅斯正在擴大生產最強大的殺傷性武器，以對抗支持基輔政權的西方集團。意味態度依然強硬。