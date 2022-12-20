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普亭訪白俄：俄羅斯無意併吞白俄羅斯

中央社莫斯科19日即時報導
俄羅斯總統普亭（左）19日與白俄羅斯總統盧卡申柯（右）見面。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）19日與白俄羅斯總統盧卡申柯（右）見面。（路透）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，他的國家「無意」併吞白俄羅斯。白俄羅斯是俄羅斯的主要盟友，極度仰賴俄羅斯的廉價石油與貸款。

普亭今天搭機抵達白俄首都明斯克（Minsk）訪問，法新社報導，普亭在回應記者提問時說，「俄羅斯無意併吞任何人，這樣根本沒有道理」，稱這樣的謠言是出自「心懷不軌的人」。

多年來，克里姆林宮一直尋求加強與白俄羅斯的整合；然而，儘管身為俄羅斯的關鍵盟友，白俄強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）拒絕與俄羅斯直接統一。

普亭盛讚兩國關係，是「最親密盟友與戰略夥伴之間…靠著共同歷史與精神價值所團結起來」的。

普亭說：「我們聯手抵擋不友善國家的制裁，我們是帶著十足信心且有效率地這麼做。」

普亭又說，俄羅斯與白俄羅斯同意在「所有領域」加強合作，包括軍事部分，雙方同意「為兩國的安全實施相關措施」，並持續聯合操演並「相互運送武器」。

普亭說，俄羅斯將持續訓練白俄人員駕駛能攜帶核彈頭的飛機。

對此，魯卡申柯說：「我們已經測試了那些飛機。」他又說：「這並不對任何人構成威脅。」

魯卡申柯也讚賞他的國家與俄羅斯的關係。他說：「沒有白俄，俄羅斯哪裡也去不了；沒有俄羅斯，白俄什麼事也辦不成。」

他又說：「沒有俄羅斯，白俄能保護自己的獨立性與主權嗎？沒有辦法！」

普亭曾利用白俄羅斯的領土當作入侵烏克蘭的跳板。

今年10月，白俄羅斯宣布與莫斯科組建聯合區域部隊，有數以千計的俄羅斯軍人抵達這個前蘇聯國家，令各界擔憂白俄也將出軍到烏克蘭。

路透社報導，今天獲邀發言的記者，沒有人對普亭或魯卡申柯提出有關俄烏戰爭的問題。

兩位領袖的回答也只著重在兩國日益密切的經濟、產業和國防聯盟關係上。

白俄羅斯 普亭 烏克蘭

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