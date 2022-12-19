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烏克蘭政府推文 感謝台灣等52國恆久兄弟情

中央社台北19日電

烏克蘭國防部18日推文表示，已準備好與52國共享勝利；每位合作夥伴的無價貢獻，代表為爭取自由而努力的恆久兄弟情誼。推文並附上影片，內容可見中華民國國旗與其他國家國旗並列。

聖誕佳節將至，烏克蘭國防部透過推特發布一分鐘短片表示，「是該感謝我們一些朋友的時候了」，逾2萬名來自52國的志願兵前來烏克蘭奮戰。影片並穿插52個國家的國旗，包括日本、韓國、法國、秘魯、美國、加拿大及中華民國國旗等。

除了感謝志願兵，影片也感謝支援物資的志工，以及於最黑暗時刻造訪烏克蘭的人，包括好萊塢著名演員班史提勒（Ben Stiller）、西恩潘（Sean Penn）及安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。政治人物有英國前首相強生（Boris Johnson）、現任首相蘇納克（Rishi Sunak）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等。

烏克蘭國防部另感謝以遊行示威等各種方式支持烏克蘭的人，「各位都是英雄，我們會攜手贏得這場戰役」。

俄羅斯今年2月下旬揮軍入侵烏克蘭，雙邊尚未談判以終止這場二戰以來歐洲最大衝突；激烈戰火目前主要在烏東及烏南。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）日前接受英國「經濟學人」（The Economist）週刊專訪時說，預料俄軍明年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。

烏克蘭 國防部 中華民國

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