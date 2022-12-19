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俄稱邊境擊落4枚美製飛彈 基輔啟動緊急停電

中央社莫斯科19日綜合外電報導
兩名基輔居民望著遭到俄國無人機攻擊而起火的房屋。(美聯社)
兩名基輔居民望著遭到俄國無人機攻擊而起火的房屋。(美聯社)

俄羅斯今天表示，該國空中防禦系統在接壤烏克蘭的南部邊境地區擊落4枚美製飛彈。同時，在俄軍出動大批無人機發動攻擊後，烏克蘭能源業者表示，基輔等地區啟動緊急停電。

法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體發表聲明說，「在貝爾哥羅德州（Belgorod）上空擊落4枚美國的高速反輻射飛彈（HARM）。」俄國稱烏克蘭經常轟炸貝爾哥羅德州。

這是莫斯科當局自2月出兵入侵烏克蘭近10個月來，首次作出這類宣告。

此外，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天表示，俄羅斯對烏克蘭發動大批無人機攻擊後，首都基輔和其他10個地區緊急停電。

「敵軍無人機徹夜鎖定國內各地能源設施。緊急停電時間表已經啟動，包括蘇米州（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）、波塔瓦州（Poltava）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）、基羅夫格勒州（Kirovohrad）、日托米爾州（Zhytomyr）、切爾尼戈夫州（Chernigiv）、切爾卡瑟市（Cherkasy）、基輔州，以及基輔市。」

根據烏克蘭地方當局，俄軍徹夜出動無人機，動用多管火箭砲系統和其他重型火砲轟炸烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州。

該州官員列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）在通訊軟體Telegram發文表示，首府尼科波（Nikopol）遭俄軍砲擊超過60次。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州位於第聶伯河西岸，東岸則是俄軍占領的札波羅熱核電廠。

列茲尼琴科表示，目前尚未傳出人員傷亡，但民間基礎設施和電力系統嚴重受創。單在切爾沃諾格里戈里夫卡（Chervonohryhorivka）就有11幢屋舍、6棟附屬建物、多輛汽車、天然氣管線和電力輸送線路受損。

他表示，受俄軍攻擊影響，一處抽水站受損，導致多座村莊斷水。

列茲尼琴科還表示，烏克蘭的防空系統攔截了兩架進入該州上空的俄羅斯無人機。

烏克蘭 俄羅斯 德州

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