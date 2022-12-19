美前國務卿季辛吉警告：時機到了 俄烏應和談

季辛吉認為俄烏應盡速和談來降低第三次世界大戰發生的風險。(路透)

美國前國務卿季辛吉17日警告，俄烏兩國必須盡快和談，以降低第三次毀滅性世界大戰爆發的風險。這位資深外交官在「觀察者」（Spectator）雜誌撰文說：「在已經完成的戰略變革基礎上繼續發展，並將其納入靠談判實現和平新結構的時機已至。」

季辛吉還提到自己曾在5月提議停火，主張俄軍應退回到入侵烏克蘭 前的現狀，但克里米亞將變成停火談判的重點。

在俄軍侵略下，烏克蘭許多軍人陣亡。聖誕臨近，西部城市利沃夫一對婆媳為她們作戰陣亡的兒子、丈夫裝飾墓頭應節。（Getty Images）

烏東衝突始於2014年，當時親俄總統在烏克蘭獨立廣場革命中被推翻，俄國 在同年併吞克里米亞。

季辛吉認為，若無法回到2014年建立的現狀，在國際監督下，對俄國聲稱擁有主權領土進行公投可能是個選項。他還指出，推動和平進程有兩大目標，分別是確保烏克蘭的自由，並確定1個新的國際結構。

此外，他不同意最佳結局是俄國因戰爭變得無能為力的看法。季辛吉指出，儘管俄國有暴力傾向，但在過去半個多世紀以來，它對全球平衡與力量均衡做出決定性貢獻。此外，軍事挫折並未消除俄國在全球的核影響力，這讓莫斯科擁有讓烏克蘭局勢升級的能力。

此外，美國國會上周通過近8580億美元國防授權法案，比白宮要求多出450億美元，規模如此之大，主要因為烏克蘭戰爭以及對中俄兩國長期威脅的擔憂，令兩黨亟欲提高美國武器生產力。

美國國會有望本周批准本年度軍事預算 。據華府智庫戰略暨預算評估中心分析，若獲批准，五角大廈過去兩年預算將以每年4.3%的速度成長，高於2015年至2021年間不到1%的年增率。

美軍明年採購支出將大增，陸軍購買新飛彈的資金將激增55%，海軍武器採購也大增47%。白宮國安顧問蘇利文16日從戰略角度闡述軍費增加，稱烏克蘭戰爭暴露美國軍工基礎不足，必須解決，以確保美國「能支持烏克蘭並應對世界其他地方的突發事件」。

即使扣除通膨因素，美國明年軍費也將是二次大戰以來第二高，僅次於2008年至2011年阿富汗與伊拉克戰爭後的軍費高峰期。美國國防部明年預算，將超過另外10個最大部會預算總額。