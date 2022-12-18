烏克蘭戰爭+中俄威脅 美軍購大增

美國國會。（路透資料照片）

國會上周通過近8,580億美元國防授權法案，比白宮 要求多出450億美元，規模如此之大，主要因為烏克蘭 戰爭以及對中俄兩國長期威脅的擔憂，令兩黨亟欲提高美國武器生產力。

紐約時報報導，中俄軍事威脅日益升高，正推動國會兩黨支持五角大廈大幅增加支出，並為武器製造商帶來另一個潛在榮景，且此榮景可能會延續到俄烏戰爭後。

國會有望本周批准本年度軍事預算 。據華府智庫戰略暨預算評估中心分析，若獲批准，五角大廈過去兩年預算將以每年4.3%的速度成長，高於2015年至2021年間不到1%的年增率。

美軍明年採購支出將大增，陸軍購買新飛彈的資金將激增55%，海軍武器採購也大增47%。白宮國安顧問蘇利文16日從戰略角度闡述軍費增加，稱烏克蘭戰爭暴露美國軍工基礎不足，必須解決，以確保美國「能支持烏克蘭並應對世界其他地方的突發事件」。

美國最大軍火承包商洛克希德馬丁獲得逾9.5億美元飛彈訂單，部分原因是為了軍援烏克蘭，另一承包商雷神亦獲逾20億美元合約。美國在歐洲跟亞洲盟友的軍事承包商也接獲更多訂單。

即使扣除通膨因素，美國明年軍費也將是二次大戰以來第二高，僅次於2008年至2011年阿富汗與伊拉克戰爭後的軍費高峰期。國防部明年預算，將超過另外10個最大部會預算總額。

俄烏戰火持續，加上愈來愈多人認為超級大國對抗新時代即將來臨，促使各方努力確保軍工基礎能應對需求激增情形。這一問題已經變得急迫，因為美國及其北約盟國，希望在不讓自身庫存降至令人憂心水準的情況下，持續軍援基輔。

今年，國會已允許國防部為某些武器做出多年承諾，顯示政府政策正朝為軍方重建工業能力轉向。共和黨籍內布拉斯加州參議員費雪說：「我們必須向這行業做出承諾，然後整個行業才能重啟或擴大生產線。」