我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022卡達世足賽 暖心時刻點亮場內外

封面故事／玩魔方的孩子 最強大腦 創紀錄2分鐘就換人

烏克蘭戰爭+中俄威脅 美軍購大增

編譯陳韋廷／即時報導
美國國會。（路透資料照片）
美國國會。（路透資料照片）

國會上周通過近8,580億美元國防授權法案，比白宮要求多出450億美元，規模如此之大，主要因為烏克蘭戰爭以及對中俄兩國長期威脅的擔憂，令兩黨亟欲提高美國武器生產力。

紐約時報報導，中俄軍事威脅日益升高，正推動國會兩黨支持五角大廈大幅增加支出，並為武器製造商帶來另一個潛在榮景，且此榮景可能會延續到俄烏戰爭後。

國會有望本周批准本年度軍事預算。據華府智庫戰略暨預算評估中心分析，若獲批准，五角大廈過去兩年預算將以每年4.3%的速度成長，高於2015年至2021年間不到1%的年增率。

美軍明年採購支出將大增，陸軍購買新飛彈的資金將激增55%，海軍武器採購也大增47%。白宮國安顧問蘇利文16日從戰略角度闡述軍費增加，稱烏克蘭戰爭暴露美國軍工基礎不足，必須解決，以確保美國「能支持烏克蘭並應對世界其他地方的突發事件」。

美國最大軍火承包商洛克希德馬丁獲得逾9.5億美元飛彈訂單，部分原因是為了軍援烏克蘭，另一承包商雷神亦獲逾20億美元合約。美國在歐洲跟亞洲盟友的軍事承包商也接獲更多訂單。

即使扣除通膨因素，美國明年軍費也將是二次大戰以來第二高，僅次於2008年至2011年阿富汗與伊拉克戰爭後的軍費高峰期。國防部明年預算，將超過另外10個最大部會預算總額。

俄烏戰火持續，加上愈來愈多人認為超級大國對抗新時代即將來臨，促使各方努力確保軍工基礎能應對需求激增情形。這一問題已經變得急迫，因為美國及其北約盟國，希望在不讓自身庫存降至令人憂心水準的情況下，持續軍援基輔。

今年，國會已允許國防部為某些武器做出多年承諾，顯示政府政策正朝為軍方重建工業能力轉向。共和黨籍內布拉斯加州參議員費雪說：「我們必須向這行業做出承諾，然後整個行業才能重啟或擴大生產線。」

預算 烏克蘭 白宮

上一則

基輔遭俄軍狂轟斷水斷電 市長：供暖已全面恢復

延伸閱讀

季辛吉：時機已至 俄烏應和談 降低世界大戰風險

季辛吉：時機已至 俄烏應和談 降低世界大戰風險
創世界現代史新低紀錄 突尼西亞國會選舉投票率只有8.8%

創世界現代史新低紀錄 突尼西亞國會選舉投票率只有8.8%
授權不等於撥款 美國軍援台灣金額仍有變數

授權不等於撥款 美國軍援台灣金額仍有變數
習近平表面疏遠普亭 悄深化對俄關係

習近平表面疏遠普亭 悄深化對俄關係

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
阿富汗首都喀布爾一間旅館遇襲。 （歐新社）

阿富汗首都喀布爾中國客常住旅館攻擊案落幕 至少擊斃3歹徒

2022-12-12 10:31

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」

感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」