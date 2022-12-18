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俄開戰以來發射逾4000枚飛彈 近日狂轟要烏克蘭難過冬

編譯中心／綜合18日電
烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛也遭俄國飛彈攻擊，消防員十六日撲滅一棟建築物的火勢。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛也遭俄國飛彈攻擊，消防員十六日撲滅一棟建築物的火勢。（美聯社）

烏戰爭將屆10個月，俄國入秋以來多次對烏克蘭全境發動大規模攻擊，16日進行第9波飛彈密集轟炸，破壞烏克蘭發電廠等能源基礎設施，意在時序入冬後擾亂電力供應，進而摧毀烏國民眾意志。烏克蘭總統澤倫斯基( Volodymyr Zelenskiy)表示，自今年2月俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來，俄國向烏克蘭發射了超過4000枚飛彈。

烏克蘭武裝部隊指揮官扎盧玆尼在聲明中表示，俄國16日上午朝烏克蘭多處發射共76枚飛彈，烏國空軍擊落60枚。烏克蘭首都基輔可清楚聽到爆炸聲，據稱至少有兩人死亡。

俄軍自10月開始以飛彈和無人機密集攻擊烏國電力、暖氣、水力及天然氣等基礎設施，每波攻擊發射飛彈約70至100枚，要讓烏克蘭民眾處在黑暗與嚴寒中。

紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基16日晚間發表談話說：「他們今日的攻擊目標全是平民，以及主要的能源和暖氣供應設施。或許，這場戰爭打下來，『恐怖』（terror）這個字的意義對世界大多數人而言，將會變得和俄國的瘋狂行為畫上等號。」

烏克蘭國營輸電系統公司「烏克蘭電網」說，空襲導致逾5成電力無法如常供應，在人員搶修之際，必須實施全國性限電措施。

烏克蘭能源部長加盧申科指出，多達9座發電設施遭俄軍破壞，也有相關的輸電設施受損。基輔市長克里契科在Telegram發文說，俄軍攻擊導致基輔地鐵一度停止運行，全市供水也因此中斷。

烏國第二大城哈爾科夫遭10枚飛彈攻擊，重要基礎設施被破壞，官員說市區目前無電可用。

另一中部城市克列緬丘格的暖氣系統因攻擊無法運作，逾20萬人受影響，市長籲民眾「務必關緊門窗，採取所有可行方法保暖」。第聶伯河西岸的基羅夫格勒州完全無電可用，近百萬居民處於黑暗中。

此外，俄國總統府克里姆林宮17日公布總統普亭16日巡視對烏克蘭作戰指揮部的影像，這是俄國入侵烏克蘭以來，首度公布普亭造訪指揮總部畫面，徵詢指揮官們的意見，顯示普亭對烏克蘭侵略行動的堅持。

影片中，普亭坐在圓桌旁，主持大約10多人出席的會議，和俄國國防部長蕭依古及武裝部隊參謀長格拉西莫夫一同開會，畫面中也出現對烏戰爭聯合部隊總指揮官。

接著影片顯示，普亭坐在聯合特遣部隊司令部的會議桌主席位置，向一排軍事指揮官徵詢意見，「我們會聽取每一方位的作戰指揮官意見，我希望各位對我們即刻和中期的行動提出建議。」

烏克蘭十六日遭俄軍以飛彈密集攻擊，首都基輔居民進入停駛的地鐵車廂避難。（路透）
烏克蘭十六日遭俄軍以飛彈密集攻擊，首都基輔居民進入停駛的地鐵車廂避難。（路透）

烏克蘭 俄國 普亭

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