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俄軍猛攻發射百發飛彈 釀烏克蘭4死含1歲幼童

中央社基輔17日綜合外電報導
俄羅斯軍隊昨天對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈。圖為17日，烏克蘭居民走在巴赫穆特（Bakhmut）街頭。美聯社
俄羅斯軍隊昨天對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈。圖為17日，烏克蘭居民走在巴赫穆特（Bakhmut）街頭。美聯社

俄羅斯軍隊昨天對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈，造成4人喪生，包括一名年僅1歲的男童。烏克蘭今天緊急搶修各大城市的醫院、供暖系統等關鍵設施電力。

路透社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，救難人員在克利福洛市（Kryvyi Rih）遭俄軍攻擊的住宅大樓瓦礫中，發現了一具1歲男童的遺體。

列茲尼琴科在社群平台Telegram留言說：「這種事難以用筆墨描述。」

美聯社報導，俄軍對烏克蘭能源基礎設施發射了76枚飛彈，有16枚穿透了烏軍防空系統，擊中克利福洛住宅大樓的飛彈是其中之一。俄軍猛攻烏克蘭的基礎設施，企圖讓烏克蘭平民和軍隊在寒冷黑暗中度過嚴冬。

烏克蘭當局表示，俄軍的攻擊共造成4人喪生、13人受傷，傷者中有4人是兒童。當局原本公布死者包括1名64歲婦人與一對年輕夫妻，但兩人1歲兒子的遺體隨後也被發現，令死亡人數上升至4人。

列茲尼琴科說，俄軍徹夜攻擊損毀了尼科波（Nikopol）、馬爾加涅茨（Marhanets）和切爾沃諾格里戈里夫卡（Chervonohryhorivka）等市鎮的電力網絡及房屋。這些地方與俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠隔著第聶伯河（Dnieper）相望。

烏克蘭軍事領導階層表示，截至今天上午，俄軍已將最近這次攻擊所動用的飛彈數量更新為98枚，但未透露有多少枚遭到烏克蘭的防空系統攔截。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這次砲擊造成首都基輔及其他14個地區停電停水。

烏克蘭 社群 澤倫斯基

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