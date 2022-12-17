普亭大腦：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅告終

普亭策士杜金認為，俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。（美聯社）

有「普亭大腦」之稱的俄國 總統普亭策士、極端民族主義思想家杜金警告，俄國與烏克蘭 正在進行的戰爭，將以俄國贏得戰爭或世界毀滅的結局告終。烏克蘭則稱20萬俄國新兵將投入戰場 ，打算明年初再攻基輔；另白宮16日宣布，美國即將提供烏克蘭新一波安全援助，增強烏克蘭空防能力。

杜金近日接受印度語新聞頻道「印度第九電視台」（TV9 Bharatvarsh）專訪時說：「有兩種可能性，第一個是我們（俄羅斯 人）獲勝時就會結束，但這並不容易。第二種可能性則是這場戰爭將以世界末日而結束。不是我們贏，就是世界毀滅。」

他還說：「這場戰爭是多極世界秩序對上單極世界秩序的戰爭。它跟俄羅斯、烏克蘭或歐洲無關，不是反西方和其他國家，而是人類對抗霸權。我支持我的國家、我的總統和我的人民，他們正在多極世界中為正義與和平而戰。」

在烏克蘭頓內次克地區的巴赫穆特，與俄軍發生最激烈戰鬥的地點，一名婦女站在受損建築物前。（美聯社）

烏克蘭首都基輔市16日則遭受2月開戰以來，最大規模的攻擊之一。烏克蘭官員說，俄軍對烏克蘭各地發射76枚飛彈，造成全烏至少4座城市（基輔、哈爾科夫、克利福洛和札波羅熱）大範圍停電，數名平民喪生。

美國對此向外界表示，可以期待在最新一波援助中，有更多提升烏克蘭防空能力的裝備。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則譴責俄羅斯，大規模飛彈攻擊是「無差別恐怖行為」。

另一方面，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）接受英國「經濟學人」周刊專訪時說，預料俄羅斯明年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。

「經濟學人」本月3日專訪扎盧茲尼，15日刊出內容。他說，一項「非常重要的戰略任務是建立軍備，為可能於2月發生的戰爭做準備，最有可能是在3月，最壞狀況是在1月底」。

烏克蘭認為，俄軍正打算長期戰鬥；圖為烏軍在前線用榴彈砲發射。（路透）

扎盧茲尼表示：「俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。我們已經做了全盤計算，需要多少坦克、火砲等等。」俄烏近期戰事大多集中在烏東和南部地區，但他警告，俄軍將再度針對基輔發動攻勢。

烏克蘭准將葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）則表示，俄羅斯打算在正烏克蘭長期戰鬥，仍想攻克整個國家。葛羅莫夫在軍事簡報中說，他雖不預期俄軍會從白俄發動攻擊，但俄國正在當地訓練新兵，並已將軍機移往當地。

俄羅斯不願在聖誕期間停火，葛羅莫夫也排除新年期間停火的可能性。