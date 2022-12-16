美若供烏愛國者飛彈 俄嗆：絕對成為攻擊目標

克里姆林宮發言人表示，愛國者飛彈防禦系統「絕對會」是俄羅斯的目標，但他不會針對未經證實的消息置評。（美聯社）

俄羅斯 克里姆林宮今天表示，美國若授權交付愛國者飛彈防禦系統來支援烏克蘭 ，這些設備就將成為俄羅斯打擊烏克蘭時的正當目標。此外，俄羅斯透過官媒公開將洲際彈道導彈安裝到導彈發射井的過程。據悉，這款洲際導彈的射程覆蓋範圍可達美國和英國，此舉明顯是向西方發出核示威。

三名美國官員告訴路透，華府正在敲定有關派送愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭的計畫，消息最快本周就會對外公布。愛國者飛彈防禦系統被視為美國最先進的防空系統之一，可用來對付飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈。這套系統通常包括發射器、雷達和其他支援車輛。

消息一出，克里姆林宮發言人培斯科夫表示，愛國者飛彈防禦系統「絕對會」是俄羅斯的目標。俄羅斯駐美大使館表示，這項轉移愛國者飛彈防禦系統的提案具挑釁意味，有可能引發無法預測的後果。

俄羅斯國防部透露，俄軍已將一枚「亞爾斯」( Yars ) 彈道導彈裝入卡盧加地區的發射井。 （取材自俄羅斯國防部）

此外，17日將是俄羅斯戰略火箭軍紀念日，俄國國防部於14日公開短片，內容是在卡盧加州 科澤利斯基軍事設施，安裝亞爾斯（YARS）洲際彈道導彈到導彈發射井的過程。亞爾斯射程可達1.2萬公里，涵蓋歐洲和美國，俄媒稱其威力是廣島原子彈的12倍。

莫斯科此舉引起西方媒體關注，形容是向西方發出信號。科澤利斯克導彈部隊指揮官索科洛夫說，這枚導彈能夠完成任何戰略打擊任務。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基本周表示，俄軍應在聖誕前撤軍，但克宮表示「聖誕節停火不在議程之上」。

另一方面，歐洲議會15日通過決議，宣布1930年代烏克蘭在蘇聯獨裁者史達林統治下發生的大饑荒為「種族滅絕」。決議認定蘇聯政權當時的蓄意政策，達到針對烏克蘭人民種族滅絕的程度。

該飢荒被稱為烏克蘭「大饑荒」（Holodomor）或「恐怖饑荒」（Terror-Famine），死亡人數尚無定論。但根據聯合國1份由25國於2003年簽署的聯合聲明，死者多達700萬到1000萬人，目前學者的估計大幅下修為350萬至500萬人。

今年正逢追悼烏克蘭大饑荒90周年，繼承蘇聯政權的俄羅斯又再入侵烏克蘭，造成烏克蘭境內滿目瘡痍。