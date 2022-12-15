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美援愛國者飛彈將成烏抗俄轉捩點？專家提醒效果有限

編譯茅毅／即時報導
美製愛國者飛彈系統。（美聯社）
美製愛國者飛彈系統。（美聯社）

美國官員13日向路透說，華府最快本周將宣布軍援愛國者飛彈防禦系統予烏克蘭的計畫。由於該系統常是美國援助其各地盟邦或夥伴國家的強力盾牌，故美聯社報導認為，美國此舉將成為基輔抗俄的關鍵轉捩點。但有專家提醒，該系統效果有限，恐無法扭轉俄烏戰局。

對美國及其處於衝突熱點的盟國而言，該防空系統素為熱門搶手貨，做為防禦敵方飛彈的護盾。例如部分歐洲、中東和太平洋國家均藉此防範伊朗、索馬利亞及北韓的潛在攻擊。為強化空防，烏克蘭總統澤倫斯基近幾月以來持續尋求美方予以援助。

然而，1套愛國者飛彈系統需多達90名官兵操作與維護。華府此前不願提供基輔這套複雜系統的主因，就是派美軍人員赴烏克蘭境內操作的做法不切實際。此外，在烏克蘭部署該系統將惹惱俄國，愛國者系統發射的攔截飛彈也有落入俄國境內的風險，恐進一步升高緊張。而使拜登政府改變心意的關鍵，在於烏克蘭領導高層的殷殷期盼，以及該國民生基礎設施在寒冬中遭俄國飛彈毀滅性破壞。

另一關鍵難題則是操作和維護該系統的訓練，美軍人員必須對烏軍官兵嚴加操練，好讓烏方能夠有效找出目標、以雷達鎖定與發射攔截。由於美國已培訓烏軍操作「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）等其他複雜武器系統，因此美方應該能縮短訓練期。

還有則是該系統的能力。鑑於烏克蘭面臨俄國一連串威脅，該系統雖有助抵禦其中部分威脅，但對其他威脅卻未必那麼有效。孰悉該系統的一名前美軍高官說，它對短程彈道飛彈有效，美國亦可藉由軍援該系統之舉，發出挺烏的又一有力訊息，但它並不會改變俄烏戰爭大局。

該官員補充說，愛國者飛彈射程雖遠，但涵蓋面積有限。例如它能有效保護1座小型軍事基地，卻無法充分防禦基輔之類的大城，「守備範圍」僅占城市部分區域。該系統常以營級編制，1營共4套，但官員透露，烏軍未來將只接收1套。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）及CSIS飛彈防禦問題專家卡拉科（Tom Karako）皆提到，在辨識敵方目標上，愛國者飛彈的雷達，比烏克蘭現役的蘇聯時期S-300防空系統威力更強大，但仍有其極限。

卡拉科指出，當然愛國者飛彈鎖定若干彈道飛彈和軍機的能力可能有助拱衛基輔，惟這將取決於俄方投射這些武器的方式。若是從軍機扔下的炸彈，該系統可以鎖定做為載具的軍機；若發射的是巡弋飛彈或短程至中程彈道飛彈，該系統可能也有辦法攔截。

該系統製造商美國雷神公司宣稱，自2015年以來，愛國者飛彈已在各地攔截彈道飛彈達150次。不過，其成功率屢屢受到外界質疑。美國國會稽核處（GAO）1分1992年報告就指出，幾份報告指該系統在波灣戰爭期間，對飛毛腿飛彈（Scud）達成70%的攔截成功率，該處卻找不到支持這些報告的證據。沙烏地阿拉伯2018年亦聲稱用愛國者攔截葉門叛軍「青年運動」（Houthi）朝沙國境內發射的飛彈，但網傳的影片卻「打臉」此一說法。坎森則強調，華府決定援烏愛國者，別只看其防空能力，就美方挺烏的表態來說，此舉仍極具象徵意義。

烏克蘭 華府 彈道飛彈

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