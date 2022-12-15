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烏克蘭亟需5000萬顆LED燈泡度寒冬 歐盟率先捐

編譯中心／綜合14日電
各國允諾提供超過10億美元援助以及節能的發光二極體（LED）燈泡，以緩解俄羅斯猛轟烏克蘭基礎設施所造成的電力短缺。（路透）
各國允諾提供超過10億美元援助以及節能的發光二極體（LED）燈泡，以緩解俄羅斯猛轟烏克蘭基礎設施所造成的電力短缺。（路透）

俄羅斯猛轟烏克蘭能源基礎建設，讓能源危機更加嚴峻，基輔當局向國際尋求5000萬個LED燈泡以緩解電力短缺，歐盟執委會率先宣布捐贈3000萬顆，盼拋磚引玉促各國伸援。

路透報導，法國13日在巴黎召開援助烏克蘭國際會議，討論各國在明年3月前能提供哪些物資，確保烏克蘭人在一向酷寒的嚴冬期間，能夠維持飲水、食物、能源、衛生與交通等需求。

與會國家允諾提供超過10億美元援助以及節能的發光二極體（LED）燈泡，以緩解俄羅斯猛轟烏克蘭基礎設施所造成的電力短缺。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，5000萬顆LED燈泡將能大幅減少烏克蘭電力短缺，此後歐盟執委會宣布提供約3000萬顆。LED燈泡比傳統燈泡節平均省約75%能源，且使用壽命長10倍。

歐盟執委會主席范德賴恩在會中表示：「我希望其他合作夥伴都能跟隨我們的腳步。」她指出，把5000萬顆LED燈泡全數部署至烏克蘭家庭，能省下高達1GW（Gigawatt；百萬瓩）的電力，相當於一座核電廠的年發電量。

俄羅斯自10月以來一直猛攻烏克蘭的能源基礎設施，其中約半數已遭破壞或損毀。

烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，很快就會推出免費更換LED燈泡的計畫，最終協助將尖峰時間耗電量降低7%至10%。

維里登科在聲明中表示：「一方面，我們正增加能源生產與分配；另一方面，我們正實施提高能源效率的措施，以協助我們熬過冬天並減少能源消耗。」

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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