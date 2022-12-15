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美前情報官籲拜登停止援烏 「助長打不贏的代理戰爭」

編譯中心／綜合14日電
傳美國國防部正討論是否增派少量美軍至烏克蘭，加強追蹤提供給烏克蘭的武器下落。圖為一批批軍需準備從美國德拉瓦州的多佛空軍基地被送往烏克蘭，補給烏國對俄戰線。（美聯社）
傳美國國防部正討論是否增派少量美軍至烏克蘭，加強追蹤提供給烏克蘭的武器下落。圖為一批批軍需準備從美國德拉瓦州的多佛空軍基地被送往烏克蘭，補給烏國對俄戰線。（美聯社）

俄烏戰爭至今持續超過九個月，美國可說是烏克蘭最大的盟友之一，更有官員透露，五角大廈討論是否增派少量美軍至烏克蘭，並加強追蹤提供給烏克蘭的武器下落。但與此同時，美國國防情報局前任情報官柯弗勒（Rebekah Koffler）說，拜登總統必須停止在烏克蘭助長「無法獲勝的」代理人戰爭。

現為諮詢公司Doctrine & Strategy總裁的柯弗勒告訴福斯商業台，拜登政府正花費納稅人的錢，並透過與俄國打一場「打不贏的」代理人戰爭來消耗自家防禦武器庫。她說：「美國國防工業補充這些庫存的生產能力極其有限。今年11月，美國援烏金額累計達680億美元，拜登政府還要求國會再提供377億美元的援助。」

她指出，烏克蘭總統澤倫斯基持續追求「不切實際的戰爭目標」，直到最近仍堅稱只會跟新的俄國總統談判。

另據NBC報導，目前有幾十名美軍在烏克蘭，其中少數人負責確保軍援到達指定接收者手中。消息人士稱，美國國防部討論是否增派少量美軍至烏克蘭，加強追蹤提供給烏克蘭的武器裝備下落。

美國國防部長奧斯丁等軍方領袖希望加強問責，並確保有專家可協助烏克蘭使用關鍵武器，包括防空及反無人機系統。

對此，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，將繼續檢視美軍在烏克蘭的存在，因行動安全及保護部隊為由，不會討論具體人數。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基14日呼籲國際提供長期援助，以協助烏克蘭清除地雷和其他未爆彈藥。他說，烏克蘭目前遭地雷與未爆彈藥污染的區域，相當於柬埔寨國土的面積。

澤倫斯基在對紐西蘭國會的錄影談話中表示：「目前烏克蘭有17萬4000平方公里的土地遭到地雷和未爆彈藥污染。」他敦促紐西蘭協助帶領清理工作；紐國軍隊在掃雷方面擁有豐富經驗。

烏克蘭總統澤倫斯基在對紐西蘭國會的錄影談話中表示，俄羅斯對烏克蘭將近一年的侵略，...
烏克蘭總統澤倫斯基在對紐西蘭國會的錄影談話中表示，俄羅斯對烏克蘭將近一年的侵略，簡直是一場「生態滅絕」。（路透）

他又說，黑海和鄰近的亞速海也布滿水雷，「已有數十萬計的生物因俄國的敵對行動而死亡」，形容簡直是一場「生態滅絕」。

烏克蘭部隊14日還表示，俄羅斯部隊再次鎖定首都基輔攻擊，出動「成群」伊朗製無人機，但都遭擊落。官員指出，巿中心一棟行政樓被碎片擊中，4棟住宅大樓輕微毀損，無人受傷。

澤倫斯基說：「恐怖分子以13架見證者（Shahed）無人機為今晨揭開序幕…根據初步情資，13架全部被烏克蘭防空系統擊落。」

烏克蘭 澤倫斯基 拜登

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