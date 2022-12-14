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影／烏克蘭赫松州政府遇襲 大樓毀損無人受傷

中央社基輔14日綜合外電報導
俄羅斯部隊14日以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊。路透
俄羅斯部隊14日以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊。路透

烏克蘭高階官員表示，俄羅斯部隊今天以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊，大樓受損，未傳人員受傷。

路透報導，烏克蘭11月11日收復赫松巿（Kherson）後，軍民連日在中央廣場上額手稱慶，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於數日後親訪，為終結俄軍占領喝采。

俄軍自從撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸的赫松巿後，就持續從對岸進行砲擊。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）指出，這棟大樓的兩個樓層受損，沒有接獲人員受傷通報。

他在加密通訊軟體Telegram上傳的照片可以看到大樓遇襲後的碎片，大樓內一道走廊的屋頂坍塌，碎石掉落。一些窗戶看起來遭到擊碎，不過建築結構看起來依舊完好。

Telegram上一段未經證實的影片可以看到大樓上方竄出濃煙。

俄羅斯部隊14日以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大...
俄羅斯部隊14日以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊。路透
俄羅斯部隊14日以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大...
俄羅斯部隊14日以多管火箭系統對近日烏軍收復的南部赫松巿中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊。圖為大樓內遭到損毀。路透

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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