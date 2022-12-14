緩解供電危機度寒冬 烏克蘭尋求5000萬顆LED燈泡

俄羅斯 猛轟烏克蘭 能源基礎建設，讓能源危機更加嚴峻，基輔當局向國際尋求5000萬個LED燈泡以緩解電力短缺，歐盟 執委會率先宣布捐贈3000萬顆，盼拋磚引玉促各國伸援。

路透報導，法國今天在巴黎召開援助烏克蘭國際會議，討論各國在明年3月前能提供哪些物資，確保烏克蘭人在一向酷寒的嚴冬期間，能夠維持飲水、食物、能源、衛生與交通等需求。

與會國家允諾提供超過10億美元援助以及節能的發光二極體（LED）燈泡，以緩解俄羅斯猛轟烏克蘭基礎設施所造成的電力短缺。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，5000萬顆LED燈泡將能大幅減少烏克蘭電力短缺，此後歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布提供約3000萬顆。

LED燈泡比傳統燈泡節平均省約75%能源，且使用壽命長10倍。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會中表示：「我希望其他合作夥伴都能跟隨我們的腳步。」她指出，把5000萬顆LED燈泡全數部署至烏克蘭家庭，能省下高達1GW（Gigawatt；百萬瓩）的電力，相當於一座核電廠的年發電量。

俄羅斯自10月以來一直猛攻烏克蘭的能源基礎設施，其中約半數已遭破壞或損毀。

烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，很快就會推出免費更換LED燈泡的計畫，最終協助將尖峰時間耗電量降低7%至10%。

維里登科在聲明中表示：「一方面，我們正增加能源生產與分配；另一方面，我們正實施提高能源效率的措施，以協助我們熬過冬天並減少能源消耗。」