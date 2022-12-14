美曝俄彈用40年前老貨 官員酸「祈禱能開火」

美國官員稱，俄羅斯軍隊已經耗盡彈藥庫，如今要使用40年前的老舊彈藥。圖為烏克蘭東北大城哈爾科夫（Kharkiv）蒐集到、俄軍透過MLRS多管火箭系統發射的彈藥殘骸。（路透）

一名不願具名的美國高階軍官12日透露，俄羅斯 已在這場持續近10個月的俄烏戰爭中耗盡彈藥庫存，因此正在使用40年前產製的老舊彈藥。

路透報導，該位不願透露姓名的軍官表示，「俄羅斯已開始從彈藥庫中提取老舊的彈藥，有些甚至是40多年前生產的。」他評估，「我們計算過俄軍損耗砲彈和火箭彈的速度」，俄羅斯如果不求助於外國供應商和舊有庫存，俄軍將在2023年初耗盡所有彈藥庫存。

該名官員說，使用舊式彈藥存在風險，「換句話說，當你裝填彈藥後，必須祈禱它能夠正常開火，或是著陸時真的會爆炸。」

美國和烏克蘭 官員稱，伊朗支援俄羅斯無人機。英國常駐聯合國代表伍德沃德（Barbara Woodward）9日表示，俄羅斯除了向伊朗採購無人機之外，還試圖以前所未有的軍事和技術支援，換取德黑蘭的數百枚彈道飛彈，「英國幾乎可以肯定，俄羅斯正在尋求從北韓等其他受美國制裁的國家採購軍武，因為他們的庫存已明顯耗盡。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。（美聯社）

伊朗最終於11月承認向莫斯科提供無人機，但德黑蘭宣稱這些無人機是在俄烏戰爭前賣給俄羅斯的。對此，俄羅斯否認俄軍使用伊朗無人機攻擊烏克蘭，並否認北韓向其提供軍武。

俄羅斯和烏克蘭13日都表示，烏克蘭東部頓內次克地區的戰場情勢很困難，並宣稱成功擊退對方的攻擊。七大工業國集團（G7）則承諾加強基輔的軍事能力，並將重點放在防空上。

美國政府官員表示，美方已將首批電力援助設備運往烏克蘭；圖為烏國南部敖德薩一處公寓停電。（路透）

然而，新加坡聯合早報報導，歐盟 11日透露，軍援烏克蘭已耗盡歐盟的軍事儲備。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾透露，俄烏衝突爆發以來，歐盟不斷輸送武器給烏克蘭，導致自己的武器儲備已耗盡。

波瑞爾說，俄烏衝突為歐盟軍事能力敲響警鐘，歐盟意識到本身防禦能力不足以抵禦潛在威脅。此前俄媒報導，歐盟及成員國對烏克蘭的軍事支持已經超過80億歐元（約85億美元）。