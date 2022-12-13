拜登重申挺烏 普亭打破慣例不開年終記者會

烏俄衝突仍未停，在烏克蘭頓內次克，一名當地男子走向一座紀念二戰期間遇難村民的紀念碑。（歐新社）

在烏克蘭 遭受俄羅斯入侵的戰火蹂躪10個月前夕，白宮表示，美國總統拜登 11日和烏克蘭總統澤倫斯基通電話，重申華府力挺基輔的立場。拜登並樂見澤倫斯基對「公正的和平持開放態度」，此一和平係基於銘記在聯合國憲章中的基本原則。

白宮聲明，值此俄國持續猛攻烏克蘭關鍵的基礎設施之際，拜登藉此強調「美國對烏克蘭國防不間斷的支持」。該聲明還提到美國近來承諾提供烏克蘭的援助，包括11月宣布對烏克蘭能源基礎設施的5300萬美元，以及12月宣布的一套2億7500萬美元彈藥及裝備。

俄軍已鎖定烏克蘭境內的民生基礎設施，造成大規模停電，使數百萬人在氣溫驟降下無電可用。

澤倫斯基則推文感謝拜登近來提供的前述軍火，並提到兩人在這次「饒富成果的對話」中，討論了進一步的國防合作、對烏克蘭能源部門的保護及維修。澤倫斯基強調，烏克蘭想要實現和平，為達成這個目標，也將注意力轉移到鞏固國際社會努力的重要性上。

此外，克里姆林宮12日表示，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）今年將不會召開他的年度年終記者會。但克宮並未解釋為何普亭打破這項慣例。

中央社引述法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出：「（普亭）在新年前不會舉行任何（記者會）。」他還說，普亭「定期向媒體發言，包括在出訪國外時」。

自2000年掌權以來，普亭在他執政時的大多數年份裡，都會在12月舉行記者會。

普亭的年終記者會在俄羅斯是重要政治活動，期間他會接受媒體及公眾的馬拉松式提問，通常長達數小時之久。去年他的年終記者會舉行時間超過4個小時。