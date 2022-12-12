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烏克蘭東部戰況激烈 歐盟擬祭出第9輪對俄制裁

中央社基輔12日綜合外電報導
俄羅斯軍隊用飛彈、無人機和大砲猛轟烏國東部和南部的目標，且由於俄軍持續打擊烏國關鍵基礎設施，數百萬人在冬季零度以下低溫中無電可用。圖為俄軍攻擊巴赫穆特（Bakhmut），建築物毀損。美聯社
俄羅斯軍隊用飛彈、無人機和大砲猛轟烏國東部和南部的目標，且由於俄軍持續打擊烏國關鍵基礎設施，數百萬人在冬季零度以下低溫中無電可用。圖為俄軍攻擊巴赫穆特（Bakhmut），建築物毀損。美聯社

烏克蘭參謀總部今天宣布，俄羅斯軍隊用飛彈、無人機和大砲猛轟烏國東部和南部的目標，且由於俄軍持續打擊烏國關鍵基礎設施，數百萬人在冬季零度以下低溫中無電可用。

路透報導，烏國參謀總部在全國戰報每日更新中說，武裝部隊已擊退俄軍對頓內次克（Donetsk）地區4個聚落和鄰近盧甘斯克（Luhansk）地區8個聚落的攻擊。

俄軍仍持續攻擊巴赫穆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡 （Avdiivka）和利曼（Lyman）等城鎮，巴赫穆特基本上已成廢墟。俄軍還對康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）的民用基礎設施2度發射飛彈，這些城鎮都位於頓內次克地區。

參謀總部指出，在烏國其他地方，俄軍以火箭向南部赫松（Kherson）的民用基礎設施發動60多次攻擊。烏軍已於上月收復赫松，並駐紮在當地。

參謀總部說，俄方還砲擊烏國南部札波羅熱（Zaporizhzhia）前線的多個聚落，而烏軍也針對俄軍的多個控制點、軍火庫和其他目標展開反擊。

路透無法獨立核實以上戰況。

在外交方面，歐盟外交部長將討論針對俄國入侵行動的第9輪制裁措施，預計將把近200名個人和實體列入制裁對象清單。

然而，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）強調，現階段各成員國仍未就制裁方案達成協議，他希望能在今晚或明天達成協議。各國部長還將就向烏國再運送價值20億歐元（約21億美元）的武器展開討論。

此外，德國總理蕭茲（Otto Scholz）今天將與七大工業國集團（G7）領導人舉行線上會議，討論烏克蘭局勢，預計烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也將應邀在會中發言。會後蕭茲將於格林威治標準時間16時30分（美東時間12日上午11時30分）後召開記者會說明相關決議。

蕭茲 烏克蘭 歐盟

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