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國際專家小組深入烏克蘭 蒐集俄軍涉性犯罪證據

中央社基輔11日綜合外電報導
圖為12月1日，烏克蘭戰爭罪檢察官在赫松查看一棟遭俄軍攻擊而受損的建築物。路透
圖為12月1日，烏克蘭戰爭罪檢察官在赫松查看一棟遭俄軍攻擊而受損的建築物。路透

一個國際法律顧問小組最近幾天持續在烏克蘭收復的赫松市（Kherson）與當地檢察官合作，蒐集俄羅斯軍隊涉嫌犯下性犯罪的證據，作為全面調查的一部分。

路透報導，媒體先前未曾報導總部設在荷蘭海牙的國際法律事務所全球權利合規協會（Global Rights Compliance）派遣團隊造訪烏克蘭。

俄烏衝突迄今已持續近10個月，這個專家小組深入赫松市協助調查俄軍在烏克蘭的惡行，作為更廣泛國際努力的一環，以支持不堪重負的基輔當局，試圖讓俄羅斯人對據稱在衝突期間犯下的罪行負起責任。

根據路透蒐集而來的資料和聯合國調查機構的說法，在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭後不久，有關俄軍涉嫌強暴和其他虐待行為的指控便浮出水面。

莫斯科堅稱他們在烏克蘭發起「特別軍事行動」，駁斥犯下戰爭罪或以平民為攻擊目標，克里姆林宮否認俄軍對烏克蘭人施以性暴力的指控。

俄羅斯國防部並未立即對此置評。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）9日表示，聯合國人權組織對俄羅斯攻擊平民的主張是基於「謠言和八卦」，莫斯科指控烏軍對與俄軍合作的平民進行野蠻報復。

全球權利合規協會專家小組8日至10日造訪赫松市，成員之一的艾爾德菲德 (Julian Elderfield) 說：「我們來到這裡執行為期3天的任務，以支援（烏國）總檢察長辦公室，特別是在協助調查與衝突有關的性暴力方面。」

烏克蘭軍隊11月初成功收復遭俄軍占領數月的赫松市，這是莫斯科迄今在俄烏衝突中遭遇的最大挫敗之一。

在俄軍占領期間未撤離的部分居民描述了當時被拘留和遭受酷刑的慘況。

自俄羅斯入侵烏國以來，烏克蘭總檢察長記錄了俄軍犯下的5萬多起戰爭罪行，包括數以百計可能涉及戰爭罪、種族滅絕和侵略罪的案件，其中有些若被認定為重大犯罪行為，可能訴諸國際刑事法院（ICC）等海外法庭。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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