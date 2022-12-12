外交止戰？澤倫斯基1天會美、法、土領袖 稱有重要成果

烏克蘭10日晚間發射飛彈攻擊烏國東南部被俄軍占領的梅利托波爾。（取材自推特）

烏克蘭 總統澤倫斯基 11日與美國總統拜登、法國總統馬克宏和土耳其總統厄多安舉行會談，這也是圍繞俄烏戰爭進入第10個月之下頻率增加的外交活動。

路透報導，澤倫斯基在晚間影片談話中表示「我們一直在與合作夥伴合作」，並補充說自己預計下周將通過一系列國際活動取得「重要成果」以解決烏克蘭局勢。

自2月下旬俄羅斯 軍隊入侵以來，澤倫斯基與拜登、馬克宏和厄多安已舉行多次會談，但他在同一天與三位國家領導人會談，十分罕見。

澤倫斯基對拜登為烏克蘭提供「前所未有的國防和財政幫助」表示感謝，更與其討論有效的防空系統以保護民眾。先前澤倫斯基也提到自己與馬克宏就「國防、能源、經濟、外交」進行持續一個多小時「非常有意義的對話」，還與厄多安就確保烏克蘭的糧食出口進行「非常具體」的會談。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上周表示莫斯科當局幾乎完全失去對西方的信任，這將使解決烏克蘭問題變得更加困難，並警告稱「可能會爆發曠日持久的戰爭」。這場自第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突尚未出現和平談判、也沒有結束的跡象，莫斯科當局稱其為「特別軍事行動」，烏克蘭及其盟友則稱其為「無端侵略行為」。

此外，俄羅斯扶植政府和烏克蘭淪陷區流亡當局表示，烏克蘭10日晚間發射飛彈攻擊烏國東南部被俄軍占領的梅利托波爾（Melitopol）。路透報導，親莫斯科的當地官員說，飛彈攻擊造成兩人死亡，十人受傷。俄國當天稍早則利用無人機攻擊南部港口城市敖德薩能源設施。

烏克蘭南部港市敖德薩10日遭俄軍攻擊斷電，只剩車燈照亮街道。（路透）

札波羅熱地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基表示：「防空系統摧毀了兩枚飛彈，四枚擊中了目標。」他說，烏克蘭以高機動性「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統發動攻擊，摧毀了人們用餐的「休閒中心」。梅利托波爾流亡市長費多羅夫也說，一座俄羅斯人當成聚會場所的教堂遭到攻擊。

The base strike in #Melitopol looks massive. Lots of dead Orcs tonight. pic.twitter.com/dEyH0D7Hui — The Intel Crab (@IntelCrab) 2022年12月10日

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇表示，俄國3月起占領的梅利托波爾是工業與運輸中心，也是南方防衛的關鍵。

阿列斯托維奇表示：「連接赫松東部一路到馬立波附近俄國邊界的後勤補給，都是經由這裡。如果梅利托波爾陷落，通往赫松的整條防線就會崩潰，烏軍將直通克里米亞。」

烏克蘭軍隊尚未對這起攻擊發表評論。烏克蘭武裝部隊的中央司令部稍早表示，持續在對梅利托波爾發動攻勢。