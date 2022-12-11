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烏軍彈襲梅利托波爾 頓內次克、克里米亞皆傳爆炸

中央社基輔11日綜合外電報導
俄國官員今天上午表示，烏克蘭飛彈擊中頓內次克人民共和國數棟公寓大樓。(美聯社)
俄國官員今天上午表示，烏克蘭飛彈擊中頓內次克人民共和國數棟公寓大樓。(美聯社)

被俄羅斯軍隊占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾、親俄人士自行宣告成立的「頓內次克人民共和國」，以及被俄國併吞的克里米亞半島，這兩天傳出多起爆炸，地點包括一座俄軍軍營。

有線電視新聞網（CNN）今天報導，在梅利托波爾（Melitopol）發生爆炸之際，俄烏官員都提到，烏克蘭昨天發射飛彈攻擊這座城市。

俄國國營媒體另提到，今天上午有20枚飛彈擊中頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）。另外克里米亞半島（Crimea）也傳出多起爆炸消息，包括一座位於蘇維埃次科耶（Sovietske）的軍營。

不過，烏克蘭官員尚未評論克里米亞和頓內次克人民共和國的爆炸案，CNN無法查證爆炸原因和損失規模。以下是這3地的情況：

梅利托波爾

位於烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的梅利托波爾自3月初起被俄國占領。

莫斯科扶植的梅利托波爾政府人員表示，有4枚飛彈擊中這座城市，造成2死10傷。市長回報發生數起爆炸，包括一座被俄軍占領的教堂。

俄國指派的札波羅熱代理首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）說，昨晚的飛彈攻擊「徹底摧毀」市內一座休閒中心，裡面有「民眾、平民與（軍事）基地人員正在吃晚餐」。

頓內次克及被俄國併吞的克里米亞半島，這兩天傳出多起爆炸。(美聯社)
頓內次克及被俄國併吞的克里米亞半島，這兩天傳出多起爆炸。(美聯社)

梅利托波爾市的前烏克蘭行政首長費多羅夫（Ivan Fedorov）也坦承烏軍發動攻擊，並指烏方鎖定了俄軍基地。

費多羅夫上月曾說，俄國已把梅利托波爾變成「一座巨型軍事基地」，「俄軍進駐他們在當地占領的民宅、學校和幼兒園，軍事裝備則放在住宅區內」。

費多羅夫表示有數起爆炸，地點包括「占領者幾個月前奪取並改造成他們藏身處」的梅利托波爾基督教教堂（Melitopol Christian Church）。人不在梅利托波爾的費多羅夫還說，當地俄軍有人死傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，梅利托波爾是工業與運輸中心，也是南方防衛的關鍵。

阿列斯托維奇在社群媒體接受視訊訪問時表示：「連接赫松（Kherson）東部一路到馬立波（Mariupol）附近俄國邊界的後勤補給，都是經由這裡。」

「如果梅利托波爾易手，通到赫松的整條防線就會崩潰，烏軍將直通克里米亞。」

頓內次克人民共和國

俄國官員今天上午表示，烏克蘭飛彈擊中頓內次克人民共和國數棟公寓大樓，還有些飛彈落在歌劇與芭蕾舞劇院（Opera and Ballet Theater）與加里寧醫院（Kalinin Hospital）附近。

俄國支持的頓內次克市政府首長庫列姆津（Alexey Kulemzin）說，烏克蘭在今天上午5時54分左右，朝伏羅希洛夫斯基區（Voroshilovsky）和加里寧斯基區（Kalininsky）發射20枚格勒式（Grad）飛彈。

庫列姆津表示，烏克蘭昨晚11時3分左右也砲擊頓內次克市的基輔斯基區（Kyivskiy）。

烏克蘭軍隊尚未證實或評論這場攻擊。

頓內次克自2014年起就被俄國支持的分離主義分子占領。

克里米亞

社群媒體上的畫面與消息顯示，克里米亞辛費羅波市（Simferopol）在昨晚9時左右發生數起爆炸。

傳出爆炸的地點也包括俄國黑海艦隊總部塞凡堡（Sevastopol）、蘇維埃次科耶一座軍營，以及哈瓦爾第斯克（Hvardiiske）、贊科伊（Dzhankoi）、下山區（Nyzhniohirskyi）等地。

莫斯科上周已加強對烏克蘭的飛彈攻勢。此前俄國聲稱，俄國境內軍事機場最近遭到無人機攻擊，是基輔在幕後策劃。

關於克里米亞的爆炸案，有些說法相互矛盾。

克里米亞非官方媒體Krymskyi veter表示，蘇維埃次科耶軍營爆炸案導致營房起火，有人死傷。但另一個親俄的克里米亞頻道聲稱，營房是因「用火不慎」而發生火災，「有兩人死亡，現在約200名軍人已安置到別的場地」。

俄國指派的克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksenov）在社群媒體Telegram表示：「防空系統在辛費羅波上空運作，一切機構如常運行。」

塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）則稱，當地的爆炸是射擊演習所致。

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