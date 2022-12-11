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普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

美英：俄空前軍事技術支援伊朗 換彈道飛彈、無人機

編譯中心／綜合10日電
烏克蘭10月17日在基輔射下俄羅斯無人機，當局認為是伊朗製造。（路透）
烏克蘭10月17日在基輔射下俄羅斯無人機，當局認為是伊朗製造。（路透）

烏俄戰爭已持續近九個多月，美國對俄羅斯伊朗發展「全面防禦夥伴關係」示警，稱這種關係對伊朗鄰國烏克蘭和全世界都將帶來「傷害」。英國駐聯合國大使吳百納也表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。

美國白宮國安會議發言人柯比說，華府對伊朗與俄羅斯間「深化和急速發展的防禦夥伴關係」深感憂慮，將致力阻礙這種關係，包括無人機在內。他引述美國情報體系的評估指出，俄羅斯正尋求跟伊朗在武器開發和訓練等範疇上合作，「可能包括空防」。柯比說，美國將制裁「獲取和使用伊朗無人機」的3家俄羅斯實體。

據路透報導，吳百納表示，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。吳百納表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈…並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」

俄國駐聯合國大使涅班濟亞向聯合國安理會表示，莫斯科當局已「一次又一次」駁斥俄國從伊朗取得軍援的指控。他表示：「俄國軍工產業可以完美運行，不需要任何人幫忙；然而烏克蘭軍事產業基本上形同虛設，正在接受西方產業協助。」

另外，烏克蘭當局10日表示，俄羅斯利用伊朗製無人機攻擊2處能源設施後，南部港口城市敖德薩的所有非關鍵基礎設施都遭到斷電，周邊大片地區也受影響，多達150萬人無電可用。烏克蘭能源基礎建設一再遭俄羅斯攻擊後，烏克蘭官員警告整個冬季將出現電力短缺情形。

烏克蘭警方10月17日在基輔射擊俄羅斯無人機。（路透）
烏克蘭警方10月17日在基輔射擊俄羅斯無人機。（路透）

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