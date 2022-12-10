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烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

烏克蘭：俄發動無人機攻擊 敖德薩地區斷電

中央社／基輔10日綜合外電報導
敖德薩的所有用戶皆已被迫斷電。 （路透）
敖德薩的所有用戶皆已被迫斷電。 （路透）

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯利用伊朗製無人機攻擊2處能源設施後，南部港口城市敖德薩的所有非關鍵基礎設施都遭到斷電，周邊大片地區也受影響，多達150萬人無電可用。

路透社報導，敖德薩（Odesa）市長特魯哈諾夫（Gennadiy Trukhanov）在Facebook發文稱，「由於破壞規模龐大，除關鍵基礎設施外，敖德薩的所有用戶皆已被迫斷電。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在視訊演說中證實，無人機攻擊發電系統後，敖德薩地區有超過150萬人無電可用。

根據烏國總檢察長辦公室，敖德薩地區有2座電力設施遭到伊朗製造的見證者-136型（Shahed 136）無人機攻擊。

烏國武裝部隊也在Facebook發文，指俄軍派出15架搭載火藥的無人機，前往敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv）南部地區的目標，其中10架被擊落。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）說，「受到攻擊影響，幾乎所有地區和社區都沒電了。」

自10月以來，莫斯科一直利用飛彈和無人機，瞄準烏克蘭的能源基礎設施猛攻。基輔昨天坦承，該國的每一座火力發電廠和水力發電廠都無法倖免於破壞。

烏克蘭 伊朗 澤倫斯基

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