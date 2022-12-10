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烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

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烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭日前頻頻以無人機空襲深入俄國境內的軍事基地，報復俄國對烏國能源基礎設施的空襲，背後有五角大廈的默許。這代表已進行九個多月的俄烏戰爭有重大發展，華府更可能供應烏克蘭長程武器。

自今年10月起俄國每天都空襲平民以來，國防部修正他們對於烏克蘭戰爭的評估。關鍵的是，這包括向基輔當局運送武器是否可能造成俄國和北約（NATO）軍事對抗的新評估。

國防部消息人士告訴泰晤士報：「我們仍使用相同的情勢升高估算，但對於情勢升高的擔憂從一開始就改變。現在不同了。這是因為隨著烏克蘭人遭受俄國人所施加的暴行和痛苦，改變對於戰爭的考量。」

華府不太擔心對俄國境內發動新的長程攻擊可能導致緊張局勢急劇升高。莫斯科當局的報復性攻擊迄今都涉及以常規飛彈襲擊民生設施。先前，由於國防部擔心克里姆林宮當局可能以戰術核武或鎖定其北約鄰國報復，對烏克蘭攻擊俄國持謹慎態度。

然而，華府當局不想被看到公然允許烏克蘭攻擊俄國領土。國務卿布林肯本周確定美國對於烏克蘭攻擊俄國領土的立場。他說：「我們既沒有鼓勵，也沒有賦予烏克蘭攻擊俄國領土的能力。」

儘管如此，國防部消息人士表示：「我們不是在告訴烏克蘭：『不要（在俄國和克里米亞）攻擊俄國人。』我們無法告訴他們怎麼做。如何使用他們的武器取決於他們自己。但當他們使用我們供應的武器時，我們唯一堅稱的言論是烏軍遵守戰爭法和日內瓦公約。它們是唯一的限制，也包括不鎖定俄國家庭和執行暗殺。就我們所知，烏克蘭人一直都遵守規定。」

烏克蘭在國防部設下的限制內，對俄國境內目標採取更具侵略性、更持續的攻勢。烏克蘭謹慎使用自己的無人機襲擊，而非使用美國提供的無人機。

俄國 烏克蘭 國防部

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