普亭怨對西方國家信任歸零 嗆先發制人

俄羅斯總統普亭。路透

俄羅斯總統普亭 9日表示，儘管美俄情報單位至少還維持聯繫，但俄國 對西方國家幾乎失去信任，這會使最終解決烏克蘭 的協定更難達成。他還說，莫斯科當局可能採納他先前形容美國所使用先發制人軍事打擊概念，並稱有完成這項工作所需武器。

自俄軍接連在戰場上遭遇挫敗後，普亭日益將對烏克蘭九個多月來的入侵，定調為捍衛俄國不受「西方國家集體」侵略的戰鬥。

普亭在吉爾吉斯首都比斯凱克一場記者會感嘆「明斯克協議」未能落實。烏克蘭和烏東親俄分離主義分子在2014至2015年，由俄國、法國和德國促成停火和憲法改革協議。

普亭說：「我以為我們仍能在明斯克協議的框架內保持一致。我們還能說什麼？這是信任的問題。而信任，當然，幾乎歸零。」

明斯克協議協調人之一、德國前總理梅克爾在7日刊登的「時代周報」訪談中表示，明斯克協議是「試圖給烏克蘭時間」，讓烏克蘭用以更能自衛。

俄國媒體和政治人物都迅速將這番言論解讀為梅克爾的背叛。

普亭被問及梅克爾的言論時表示：「結果沒有人會完全落實明斯克協議，重點只是在於以武器強化烏克蘭，為其敵對行動做準備。此番言論一出，如何談判、談什麼、是否有可能和某方談判，及保證又在哪等問題浮現。」

普亭又說：「最後必須達成協議，向來如此。我說過很多次，我們準備好達成協議，我們持開放態度。但這讓我們思考，我們在和誰打交道。」

儘管美俄8日達成一對一換囚協議，美國釋放俄國軍火商「死亡商人」布特，換回美國女子籃球球星格林納，但克里姆林宮發言人佩斯科夫和俄國副外長雷雅布可夫9日已強調，這並不預示糟糕的雙邊關係會有更廣泛解凍。