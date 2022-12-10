俄狂轟烏東前線 烏：想鞏固到手土地

烏克蘭頓內次克的巴赫穆特鳥瞰圖中，升起俄羅斯烏克蘭戰爭煙霧，巴赫穆特是近期與俄軍戰鬥最激烈的地點。（美聯社）

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 軍隊今天砲擊烏東頓內次克地區整條前線，似是克里姆林宮收縮企圖，退而求其次僅想確保目前所到手土地的又一信號。此外，美國將再提供2.75億美元軍事援助烏克蘭，俄羅斯指摘美國目的是把衝突延長至2025年。

美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示俄烏衝突何時結束，取決於烏克蘭總統澤倫斯基，是基輔當局不斷拒絕罷兵條件。他說：「澤倫斯基很清楚何時可結束，若是他想，明天就能止戰。」

培斯科夫在一場視訊記者會表示，俄方不打算攻取新土地，但會奪回幾周以來被烏克蘭收復、卻已通過公投併入俄國 的土地。

路透報導，頓內次克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，最激烈的戰鬥是在巴赫穆特和阿夫迪夫卡兩鎮附近，造成平民1死，12座建築受損。

基里蘭科說「整條前線都遭砲擊」，俄軍也試圖推進並接近利曼。烏軍上月奪回利曼，是俄羅斯2月底侵烏以來所遭受的一連串挫折之一。

俄烏戰爭於入冬後持續，英媒報導，美國將再提供2.75億美元軍事援助，包括M142高機動多管火箭系統（HIMARS）所用火箭、8萬枚155毫米炮彈、高機動多用途輪式車輛、發電機、反無人機及防空設備，加強烏克蘭反無人機及防空能力。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指摘美國，目的是把衝突延長至2025年。

美國白宮及國家安全委員會，均拒絕評論報導。

中央社引述法新社報導，俄羅斯總統普亭不顧外界抨擊俄軍系統性攻擊烏克蘭基礎設施恐致數百萬人得在即將到來的嚴冬受凍，誓言會繼續打擊烏克蘭的電網。不過他昨天說，俄方暫無再次動員的必要。

俄國自10月初以來一直用飛彈與無人機狂轟烏克蘭各地，在入冬前重創烏國關鍵基礎設施，讓烏克蘭民眾在時值氣溫下降之際缺水缺電及無法供暖。華爾街日報報導，普亭在克里姆林宮人權委員會上指稱，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」可能會是漫長的過程。

但他表示至少到目前，暫無必要再次比照今秋時執行局部動員以因應戰事；俄國9月下旬宣布局部動員30萬人參戰。

俄烏戰事陷入膠著。俄國總統普亭頒布局部動員令，出現許多逃兵現象。其實，烏克蘭發布總動員令後，有錢人逃兵的現象也不遑多讓。

日本共同社報導，有錢人只要有門道，就能找到醫師開具例如罹患心臟病不宜服役的診斷證明，只需一周時間作業。每張證明要價約合新台幣5000美元至1萬美元，需求很高。