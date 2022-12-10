不忍烏人受難 教宗祈禱情緒潰堤哭泣

天主教教宗方濟各8日在羅馬市中心進行傳統祈禱時，提到烏克蘭人民的苦難忍不住崩潰失聲。(美聯社)

俄羅斯總統普亭不顧外界抨擊，揚言會繼續打擊烏克蘭 的電網；另一方面，天主教教宗 方濟各在祈禱時，提到烏克蘭人民的苦難，忍不住情緒潰堤哭泣。

路透報導，教宗在羅馬中心進行傳統祈禱，提到烏克蘭人民時聲音開始顫抖，不得不停下來、無法說話，持續約30秒左右。他恢復祈禱時聲音沙啞。

群眾意識到教宗無法言語，且看到他哭泣後，紛紛鼓掌為教宗打氣，包括當時站在教宗身旁的羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）。

他說，「聖母瑪利亞，我今天原本想為您獻上烏克蘭人民對和平的感謝」，隨後情緒潰堤，不得不停止祈禱。

此外，芬蘭、瑞典 和美國一起要求土耳其盡快同意讓芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），因為兩國已履行對土耳其的承諾。土耳其要求兩國對庫德族民兵採取更強硬措施。

芬蘭與瑞典今年稍早申請加入北約，但土耳其遲遲不願鬆口同意。中央社引述法新社報導，美國國務卿布林肯和瑞典、芬蘭外交部長在華府會晤，但未表達不滿情緒，也未出言威脅土耳其。

布林肯在聯合記者會上說：「我相信北約組織很快會正式歡迎芬蘭和瑞典加入。兩國都已採取相當具體行動履行承諾，包括與我們的盟友土耳其的安全顧慮有關的承諾。」

瑞典和芬蘭長期與西方國家軍方維持密切關係，但一向不願加入軍事聯盟，以免激怒俄羅斯。