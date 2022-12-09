修改不率先使用核武準則？普亭：俄或許借鑒美方想法

俄羅斯總統普亭，攝於9日。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 9日在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）參加歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）峰會後接受記者團提問，談到了烏克蘭 軍事行動與美俄換囚等議題，在發動核武第一擊（nuclear first strike）上，則提出了或許正式修改不在衝突中率先使用核武此一軍事準則的可能性。

CNN報導，普亭7日就警告過核戰威脅「日益增加」，同時並未承諾衝突中不會率先訴諸核武。根據此前新聞，普亭當時拒絕人權理事會一位委員提出的建議，指「如果你不是第一個動用核武的人，也做不了第二個」，還說「我們沒有失去理智，我們了解什麼是核武器」。

據俄羅斯官媒塔斯社與《RT》轉述，普亭在9日的記者會稱美國有著先發制人打擊理論，並發展出「解除武裝」（disarming）打擊指揮及管制系統的準則，為此開發了蘇聯缺乏的巡弋飛彈。俄羅斯現在有了「更現代與更加有效」的極音速飛彈，所以「當涉及到確保安全時，我們也許應該想想採納我們美方夥伴的發展跟思想」。

據報導，普亭稱俄方只是在考慮，「畢竟，多年來，沒人避諱放聲談論這事情」。

普亭還解釋，美國的準則設想了先發制人核武攻擊，而俄羅斯的準則是關於報復。如果俄方早期預警系統偵測到飛彈攻擊，「我們的數百枚飛彈會升空，將不可能停止」。雖然一些攻擊的飛彈將打擊俄羅斯，「敵人什麼都不會留下」。他說，這就是核子威懾怎麼運作的。