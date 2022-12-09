為戰敗做準備？前幕僚：普亭逃亡計畫 考慮撤至阿根廷或委內瑞拉

俄羅斯總統普亭。(路透)

烏俄戰事持續膠著，俄國 總統普亭 前幕僚日前透露，普亭已經在為萬一戰敗做逃亡準備，並擬定計畫出逃俄國、前往南美洲國家，並傳出最先考慮撤離的地點是中國，但因合作機會小，目前已把中國從撤離計畫中排除。

商業內幕報導，現在定居在以色列的政治分析家加利亞莫夫 （Abbas Gallyamov）7日透過網路平台發表聲明，聲稱自己掌握可靠消息來源，得知普亭計畫在輸掉烏俄戰爭後逃亡南美，為了避免權力喪失，今年初已經開始制定名為「諾亞方舟（Noah's Ark）」的撤離計畫。

加利亞莫夫表示，最初普亭有意選定中國為目的地，但後來發現如果以戰敗之姿逃離俄國，與北京的合作機會也相對渺茫，稱「中國人太自我、太輕視別人，尤其是失敗者」，因此最後未把中國納入，目前最有可能的逃亡目的地是南美洲的阿根廷及委內瑞拉，並補充說俄羅斯 寡頭、石油公司負責人謝欽（Igor Sechin）與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的關係良好，因此也被指名負責撤離計畫。

加利亞莫夫曾於2000年至2010年間斷斷續續為普亭工作，2018年之後流亡至以色列。自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，他就經常評論烏俄戰爭情勢。