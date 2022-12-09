普亭警告核戰風險升 沒保證不率先動用核武

俄羅斯總統普亭警告全球爆發核戰風險上升。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 昨警告，世界爆發核戰爭的威脅正在上升，他將核武庫視為衝突中的「威懾力量」，但他沒保證不率先使用核武。此外，俄羅斯近來對烏克蘭 重要基礎設施發動了8波空襲，發射逾千枚火箭及飛彈，嚴重損害烏克蘭的電網，造成境內各地緊急停電和限電。

普亭在克里姆林宮人權理事會會議上發表談話，指責美國及其盟友製造核威脅。他警告，世界爆發核戰爭的威脅正在上升，俄國將「在必要時採取一切手段捍衛自己和盟友」。

普亭說，「我們不會像拿把剃刀那樣在全球各地嚇唬人，我們會從它們就在那裡的事實出發。核武自然是一種威懾要素，不是去挑釁讓衝突擴大，而是一種威懾力量」。

普亭還拒絕人權理事會一名委員的建議，不同意公開表示俄羅斯絕不會率先使用核武。

針對上述言論，歐盟執委會執行副主席Valdis Dombrovskis表示，歐盟「不會屈服於俄羅斯的威脅和操弄」、「我們需要保持堅定，繼續前進，繼續向俄羅斯這個侵略國施加壓力，歐盟目前正在準備第九輪對俄制裁。」

俄羅斯部隊向烏克蘭電網發射1000多枚火箭和飛彈，重挫烏克蘭電網。（Getty Images）

本周，俄羅斯境內有三座空軍基地遭到無人機襲擊，其中一個為執行對烏克蘭民用基礎設施轟炸任務的軍機提供服務。同時，烏克蘭今天表示，俄軍向烏克蘭電網發射1000多枚火箭和飛彈，儘管烏克蘭電網受到重大破壞，目前仍勉強維持運作。儘管目前用電量比戰前減少25%至30%，烏克蘭仍面臨嚴重的供電短缺。

烏克蘭國際傳真社7日引述高階官員說法指出，俄羅斯部隊向烏克蘭電網發射1000多枚火箭和飛彈。圖為7日札波羅熱居民檢查俄軍空襲留下的彈坑。（路透）

此外，俄羅斯軍方今天表示，俄國軍隊正在白俄羅斯 參加戰術演習，使各界擔憂莫斯科當局正施壓盟邦白俄涉入烏克蘭戰爭更深。

白俄當局曾表明不會參與烏克蘭戰爭，但白俄總統盧卡申科過去以基輔當局和西方國家的威脅為由，命令白俄部隊與俄國軍隊一同部署在靠近烏克蘭邊界的地區。

路透報導，俄羅斯國防部透過聲明指出，西部軍區的軍人日夜都在白俄武裝部隊的訓練場地進行密集戰鬥訓練。聲明提到，「軍人操作各種小型武器和迫擊砲進行射擊，他們訓練駕駛戰鬥車輛的技術，通過心理障礙課程，學習戰術醫療及其他專業。」

俄羅斯國防部發布的影片顯示，俄國軍人穿著雪地裝備在戰車附近進行訓練，並發射包括大砲在內的武器。