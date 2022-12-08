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烏克蘭駐外使館威脅郵包 寄件地址竟是德國特斯拉

編譯中心／綜合7日電
烏克蘭外交部長庫列巴表示，已在15個國家共收到31件可疑郵包，寄件地址都是德國一家特斯拉經銷商。（Getty Images）
烏克蘭外交部長庫列巴表示，已在15個國家共收到31件可疑郵包，寄件地址都是德國一家特斯拉經銷商。（Getty Images）

烏克蘭今天表示，其駐外大使館最近一共收到31件可疑或具有威脅性的郵包，而寄件地址都是位在德國的一家電動車特斯拉（Tesla）經銷商。

中央社引述法新社報導，烏克蘭駐西班牙首都馬德里大使館11月底表示，一名安全警衛在打開一封寄給大使館的郵包炸彈後受了輕傷，此後烏克蘭又接獲更多類似事件報告。

烏克蘭外交部長庫列巴說：「我們總共已經在15個國家有31起案例。」他指出，烏克蘭駐義大利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞和丹麥的外交辦事處最近都收到了類似包裹。

庫列巴說：「所有郵件的寄件人地址都一樣：德國城鎮辛德芬根的特斯拉經銷處。通常這些郵件是從沒有安裝影像監視系統的郵局寄出。」

他表示，烏克蘭各駐外大使館和領事館已經歷一周「在強化安全措施下運作」，這類措施包括與爆破專家和鑑識人員合作。

他說：「犯罪分子還採取措施，不在包裹上留下他們的DNA。」他表示自己也與受影響國家的外交首長保持聯繫。

本月稍早，烏克蘭在一些歐盟國家的駐外機關收到裝有動物眼球的包裹，基輔2日稱這些事件是「精心策畫的恐怖行動」。

烏克蘭 大使館 特斯拉

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