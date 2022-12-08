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戰事僵持 普亭：可能長期作戰 美國：不鼓勵烏無人機轟俄

編譯中心／綜合7日電
鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市一座軍用機場6日遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。（路透）
鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市一座軍用機場6日遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。（路透）

烏克蘭日前對俄國展開大膽攻擊，以無人機轟炸俄軍境內基地，西方官員認為，這使俄軍蒙受重大心理打擊。但是北約（NATO）秘書長史托騰柏格認為，俄國打算於冬季期間拖延戰鬥，以利明春重新集結、再啟攻勢。同時，俄國總統普亭也表示，俄軍可能在烏克蘭長期作戰，但他也認為目前沒有必要再展開軍事動員。

路透報導，普亭在電視轉播的克里姆林宮人權委員會上指稱，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」可能會是漫長的過程。但普亭強調，俄國政府只有在回應敵人攻擊的情況下，才會動用核武，「我們不會在全世界把這種武器當作剃刀那樣揮舞。」

北約秘書長史托騰柏格今天則在英國「金融時報」舉辦的活動中表示：「俄羅斯實際上正試圖對這場戰爭進行某種凍結，至少在短時間內，這樣他們就可以重新集結、修整、恢復，然後嘗試於明年春天發動更大攻勢。」

日前，俄國利珊州佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地，和薩拉托夫州恩格斯（Engels）基地遭到無人機攻擊；前者駐有俄國大型戰略轟炸機，後者距首都莫斯科僅數小時車程。而鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市一座軍用機場6日遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。

西方高官告訴路透，這是俄侵烏以來最深入俄境的攻擊，「從心理層面講，我認為這是一大打擊」。另據莫斯科當地媒體報導，與烏克蘭接壤的俄羅斯城市別爾哥羅德（Belgorod）將成立「國土防衛隊」。報導指出，別爾哥羅德成立防衛隊，反映邊境地區被捲入俄國侵烏戰事的程度逐漸加深。有居民表示，已開始考慮搬家到俄國內陸地區。

與烏克蘭接壤的俄羅斯城市別爾哥羅德傳出將建立「國土防衛隊」，反映邊境地區被捲入俄...
與烏克蘭接壤的俄羅斯城市別爾哥羅德傳出將建立「國土防衛隊」，反映邊境地區被捲入俄國侵烏戰事的程度逐漸加深。（Getty Images）

對於俄羅斯軍事基地遭到無人機攻擊，外界普遍認為是烏克蘭所發動。對此，美國務院發言人普萊斯說：「我們並沒有讓烏克蘭襲擊邊境以外地區；我們不鼓勵烏克蘭襲擊邊境以外地區。」美國總統拜登曾公開表示，他不支持烏克蘭擁有長程飛彈能力，擔心局勢升級會讓美國更直接對抗俄羅斯。

另一方面，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示：「我們正透過一項研究、一項分析來確保我們的戰爭計畫、應急計畫的完整度，我們在全球各地不同戰區具備多套應急計畫，以確保我們做出正確的計算、正確的判斷。」

美國表示，北韓已秘密向俄國提供「大量」砲彈，支援俄國在烏克蘭的侵略戰爭。此外，俄國也向伊朗採購無人機，對烏克蘭城市和電力基礎建設發動攻擊。密利表示：「我們將回頭請業界採取任何改善之舉…確保在可能發生狀況時具備適當的武器彈藥庫存。」

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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