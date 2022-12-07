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影／烏東頓內次克道路意外 俄任命州長：釀16死4傷

中央社莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭東部頓內次克州任命的州長普希林今天表示，有16人命喪當地一起道路意外。俄軍掌控頓內次克州大部分地區。

法新社報導，俄羅斯任命的頓內次克州（Donetsk）州長普希林（Denis Pushilin）在加密通訊軟體Telegram寫道：「T-0517道路上發生一起悲劇，奪走16條人命，其中包括我們的軍人。」

普希林表示，發生在多列士（Torez）和夏克塔斯克（Shakhtarsk）之間的這起意外還造成其他4位乘客受傷。他表示，對死者「真誠致哀」，期盼傷者迅速康復。

頓內次克是烏克蘭採礦和鋼鐵業重鎮，俄軍雖然沒有掌控全區，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣告予以兼併。當地前線一帶的戰鬥已持續數月之久。

頓內次克 俄羅斯 烏克蘭

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