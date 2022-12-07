影／烏東頓內次克道路意外 俄任命州長：釀16死4傷

俄羅斯 在烏克蘭 東部頓內次克 州任命的州長普希林今天表示，有16人命喪當地一起道路意外。俄軍掌控頓內次克州大部分地區。

16 людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки, що перевозила російських військових, і мікроавтобуса на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/OeCnlmMwKO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 2022年12月7日

法新社報導，俄羅斯任命的頓內次克州（Donetsk）州長普希林（Denis Pushilin）在加密通訊軟體Telegram寫道：「T-0517道路上發生一起悲劇，奪走16條人命，其中包括我們的軍人。」

普希林表示，發生在多列士（Torez）和夏克塔斯克（Shakhtarsk）之間的這起意外還造成其他4位乘客受傷。他表示，對死者「真誠致哀」，期盼傷者迅速康復。

頓內次克是烏克蘭採礦和鋼鐵業重鎮，俄軍雖然沒有掌控全區，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣告予以兼併。當地前線一帶的戰鬥已持續數月之久。