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開戰來最大膽反擊 烏無人機炸俄2基地 距莫斯科僅160公里

編譯中心╱綜合6日電
俄羅斯庫斯克州的機場6日冒出濃煙，州長宣稱是受到烏克蘭無人機攻擊。(美聯社)
俄羅斯庫斯克州的機場6日冒出濃煙，州長宣稱是受到烏克蘭無人機攻擊。(美聯社)

進入寒冷的冬天，俄烏戰爭仍持續升溫。烏克蘭俄國發動新一輪空襲後，5日使用無人機深入俄國境內攻擊兩座空軍基地，目標之一距離莫斯科只有大約160公里，造成俄軍3死4傷。這是自2月24日遭俄國入侵以來，烏克蘭最大膽的一次反擊。

綜合媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基今天趁著軍人節前往東部頓內次克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）附近視察軍隊，當地是俄軍近來攻勢的集中點，也是兩軍交戰的前線。

美國持續提供烏克蘭軍事援助，令庫存武器數量急劇萎縮。美國國防承包商透露，俄烏戰爭開打以來，美國已消耗「標槍」反坦克飛彈與「刺針」便攜式防空飛彈，分別相當於5年及13年產量。

據報導，俄國國防部與一名烏克蘭高官說，烏克蘭周一發動開戰九個月以來，對俄國領土最肆無忌憚的一次攻擊，利用無人機攻擊距離烏克蘭邊境數百公里的兩處俄國軍事基地。

因事涉敏感而不願具名的烏克蘭高官表示，此次發動攻擊的無人機是從烏克蘭境內起飛，其中至少有一次的攻擊任務是由滲透深入的特戰部隊，在俄軍基地附近協助導引無人機至目標。

這些攻擊顯示烏克蘭意圖讓戰火延燒至俄國心臟地帶，不僅展現自身遠程攻擊能力有所提升，同時拉高戰爭風險。

俄軍基地遇襲後不久，又向烏克蘭城市發動新一輪飛彈攻擊。

俄方昨天證實，利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地遭到無人機攻擊。佳吉列沃駐有俄國大型戰略轟炸機，恩格斯基地距首都莫斯科僅數小時車程。這兩基地距離烏克蘭邊境近500公里，其中一處甚至只有大約160公里，是烏克蘭最深入俄羅斯腹地的一次攻擊行動。

克里姆林宮表示，烏克蘭發射的無人機是蘇聯時期的噴射無人機，鎖定距烏俄邊境約483公里、位於梁贊州的佳吉列沃軍用機場，以及薩拉托夫州的恩格斯軍用機場進行攻擊。俄軍雖擊落無人機，但爆炸與掉落的殘骸造成兩架轟炸機「輕微受損」，人員3死4傷。

位於俄國南部窩瓦河的恩格斯基地，是俄國一些可攜帶核彈頭遠程轟炸機的駐地。烏克蘭官員說，該基地也是俄國對烏克蘭基礎設施進行飛彈空襲的起點。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基6日赴前線視察軍隊，社群平台Telegram張貼的影片顯示，澤倫斯基身穿冬季外套，站在一排漆有烏克蘭國旗藍黃兩色的大型字母旁，字母拼出的是地名「斯拉夫揚斯克」（Sloviansk），他呼籲為陣亡的烏克蘭軍人默哀。

此外，俄羅斯今天表示贊同美國對於烏克蘭持久和平的立場，但此刻無談判可能。俄方宣稱，絕不會放棄在烏克蘭南部和東部占領的土地。

澤倫斯基(中)6日在頓巴斯前線，與保家衛國的女兵合影。(Getty Images...
澤倫斯基(中)6日在頓巴斯前線，與保家衛國的女兵合影。(Getty Images)

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