影／烏克蘭續深入俄境攻擊 庫斯克一機場油槽失火

俄羅斯庫斯克州的機場冒出濃煙，州長宣稱係烏克蘭無人機所為。美聯社

俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長史塔洛沃伊今天表示，當地一座機場 遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方昨天已指控烏克蘭 大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。

A large fire at Kursk airfield in Russia.



It is said that an oil tanker is on fire after a supposed drone attack. pic.twitter.com/zYCbiDxl7h — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 2022年12月6日

路透和法新社報導，史塔洛沃伊（Roman Starovoit）在社群平台Telegram留言說，此一攻擊並未造成人員傷亡，油槽火勢也僅限於「局部」範圍；此外，他未說明無人機來自何方。庫斯克毗鄰烏克蘭。

俄羅斯國防部稍早表示，烏克蘭昨天出動「蘇聯時期製造的無人機」，攻擊了俄國 中南部利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）機場和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）機場，造成3名俄軍喪生，4人受傷，並損壞兩架軍機。

烏克蘭並未直接宣稱發動任何這些攻擊，但若昨天的攻擊的確是由烏克蘭發動，那麼這就是俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，烏軍最深入俄境的攻擊行動。

「紐約時報」（The New York Times）引述一名烏克蘭高層官員的話報導，昨天的攻俄無人機是由烏克蘭境內發射，其中至少有一次攻擊是在深入俄軍基地附近的烏克蘭特戰部隊協助下進行。

以色列商業衛星公司ImageSat International分享了佳吉列沃機場的照片，並指一架Tu-22M逆火式轟炸機附近出現了燃燒痕跡和物體。

俄國國防部表示，昨天的攻擊是恐怖行動，意圖癱瘓俄軍長程戰機，但低飛的來襲無人機遭到擊落。通報有官兵遇襲喪生的是佳吉列沃基地，位於莫斯科東南方185公里處。

薩拉托夫州距離烏克蘭最近地點至少有600公里遠，俄國評論家在社群媒體留言說，烏克蘭若能深入攻擊俄羅斯到這種程度，或許也能攻擊莫斯科。

烏克蘭軍事分析家茲古列茨（Serhiy Zgurets）指出，昨天遇襲的俄國空軍基地是俄方能夠為進攻烏克蘭的轟炸機提供完整維修保養的僅有設施。