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烏無人機跨境攻擊 兩天內俄3機場遇襲揭戰略失敗

中央社基輔／新索菲伊夫卡6日綜合外電報導
衛星圖像顯示2022年12月4日薩拉托夫Engels空軍基地的轟炸機。路透
衛星圖像顯示2022年12月4日薩拉托夫Engels空軍基地的轟炸機。路透

俄羅斯今天有第3座軍用機場遭到無人機攻擊並起火燃燒，而昨天烏克蘭已展現，有能力穿透俄國數百公里空域，對俄境兩座空軍基地發動攻擊。

路透報導，鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）官員公布照片，顯示在最近一次遇襲後，當地一座軍用機場今天清晨黑煙騰空。庫斯克州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）表示，機場一座儲油槽起火燃燒，但無人傷亡。

俄方昨天證實，利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地遭到所謂蘇聯時期建造的無人機攻擊。佳吉列沃駐有俄國大型戰略轟炸機，恩格斯基地距首都莫斯科僅數小時車程。

烏克蘭當局並未直接宣稱發動這些攻擊，但仍為此歡慶。英國國防部今天指出：「俄方若評估，這都是周密攻擊行動，那麼可能會認為，這是他們入侵烏克蘭以來，在兵力防護上最具戰略嚴重性的失敗。」

「俄軍指揮系統可能會設法查明該為此負責的軍官，並施以嚴格懲處。」

烏克蘭從未承認對俄國境內發動攻擊，國防部長列茲尼科夫（Oleskiy Reznikov）在被詢及上述攻擊行動時，再次說出一個由來已久的笑話。他說，俄軍基地爆炸是因為抽菸不慎引起。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，恩格斯基地是俄軍擁有充分設備、能為進攻烏克蘭的大型轟炸機提供維修保養的唯一基地。

他說：「他們將設法把（戰略戰機）分散到不同機場，但這會使俄軍對烏克蘭的作戰行動複雜化。」

俄軍在恩格斯基地部署的大型圖波列夫式（Tupolev）長程轟炸機是俄國戰略核武的重要一環，有如美國在冷戰期間部署的B-52轟炸機。10月以來，俄軍配合每週飛彈攻擊，出動這些轟炸機炸毀烏克蘭能源網路。

烏克蘭 機場 俄國

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