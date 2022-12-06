俄機出動次數銳減 55%俄人想和談

一名男子站在被俄羅斯軍隊控制的烏克蘭頓內次克市，被砲彈擊中喪生；圖為受損的建物。（歐新社）

英國國防部最新情報顯示，近月來，俄羅斯 戰術戰鬥機出動次數大幅減少。同時，根據俄當局民調，民眾對莫斯科的特殊軍事行動支持度大幅降低，資料顯示，俄國 55%民眾支持與烏克蘭 和談，僅有25%的民眾支持繼續俄烏戰。

根據英國國防部最新俄烏戰爭情報，俄羅斯目前每日出動戰術戰鬥機架次可能為數十次，遠低於2022年3月平均每日高達300架次的峰值。俄機出動次數減少的原因，可能是烏克蘭防空系統持續具高度威脅，俄機飛行時數受限以及天候惡劣。

據烏克蘭空軍副指揮官西爾金（Yevhen Silkin）4日報告，無人機攻擊減少的原因並不是因為俄羅斯面臨短缺，而是因為伊朗的自殺式無人機是用塑料及其他不耐霜凍的材料製成。因此，這些無人機的使用率大幅下降。

最近的民調顯示，俄羅斯民眾對於莫斯科當局發動的「特殊軍事行動」支持度大幅降低，有55%民眾支持與烏克蘭和談，但僅有25%支持繼續這場衝突。俄羅斯獨立媒體宣稱取得聯邦警衛局（Federal Protective Service）專供內部使用蒐集的資料。

這個結果與2022年10月進行的另一項民調相近，當時57%民眾贊成和談。2022年4月，約80%俄國民眾宣稱支持這項行動。

不過，諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案，「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」

法媒報導，俄羅斯歷史學家謝爾巴科瓦在德國漢堡表示：「我很確信，只要（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）政權還在，就無法透過外交途徑解決。」

同時，在烏克蘭官員努力恢復俄羅斯空襲中斷的供電系統和其他服務之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲人民要有耐心並堅強地抵禦嚴冬。

另據俄羅斯國營電視台的畫面顯示，俄國總統普亭5日視察了連接克里米亞半島與俄國南部的克里米亞大橋，這座重要橋梁今年10月才剛受到爆炸攻擊。這是俄羅斯2月24日出兵侵略烏克蘭之後，普亭最接近戰爭前線的一次行程。