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英情報：俄機出動次數大減 民眾對烏戰支持度大降

中央社倫敦5日綜合外電報導
俄羅斯10月17日舉行年度核武演習「雷霆」(Grom)，與北約別苗頭。圖為俄軍戰機Su-35S和Tu-95ms戰略轟炸機在莫斯科上空飛行。(路透)
俄羅斯10月17日舉行年度核武演習「雷霆」(Grom)，與北約別苗頭。圖為俄軍戰機Su-35S和Tu-95ms戰略轟炸機在莫斯科上空飛行。(路透)

英國國防部最新情報顯示，近月來，俄羅斯戰術戰鬥機出動次數大幅減少。同時，根據俄當局民調，民眾對莫斯科的特殊軍事行動支持度大幅降低。

根據英國國防部最新俄烏戰爭情報，俄羅斯目前每日出動戰術戰鬥機架次可能為數十次，遠低於2022年3月平均每日高達300架次的峰值。

俄軍目前已折損60多架定翼機，此外，可能還要包括上週折損的蘇愷24型代號「擊劍手」戰術轟炸機（Su-24M FENCER）和蘇愷25型（Su-25 FROGFOOT）代號「蛙足」地面攻擊機。

俄機出動次數減少的原因，可能是烏克蘭防空系統持續具高度威脅，俄機飛行時數受限以及天候惡劣。

最近的民調顯示，俄羅斯民眾對於莫斯科當局發動的「特殊軍事行動」支持度大幅降低。

俄羅斯獨立媒體宣稱取得聯邦警衛局（Federal Protective Service）專供內部使用蒐集的資料。資料顯示，俄國55%民眾支持與烏克蘭和談，僅有25%的民眾支持繼續這場衝突。

這個結果與2022年10月進行的另一項民調相近，當時57%民眾贊成和談。2022年4月，約80%俄國民眾宣稱支持這項行動。

俄羅斯 民調 國防部

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