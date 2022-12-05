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諾獎得主：普亭政權還在 俄烏戰爭就無法外交解決

中央社漢堡4日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一雪巴科娃（Irina Scherbakova）。Getty Images
諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一雪巴科娃（Irina Scherbakova）。Getty Images

諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一雪巴科娃（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案。

法新社報導，俄羅斯歷史學家雪巴科娃今天在德國漢堡表示：「我很確信，只要（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）政權還在，就無法透過外交途徑解決。」

雪巴科娃因為多年來致力於記載前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）時期的罪行，以及她在祖國的人權工作而獲頒瑪利昂．登霍夫獎（Marion Doenhoff Prize）。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天將瑪利昂．登霍夫獎授予雪巴科娃，並稱讚她是為「歐洲和平、自由和民主的未來」而戰的盟友。

雪巴科娃說：「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」

她推測，外交手段最終將在解決衝突方面發揮作用，「但這些決定、這種外交只有在烏克蘭相信自身已贏得這場戰爭，並且可以設定條件時才會發生」。

她說，輕率地呼籲和平是「幼稚的」，且說事情不會回到衝突爆發前的狀態，「這場戰爭顛覆了許多事情，再也無法回到從前了」。

雪巴科娃現居德國，她說，當前還有很多工作要做，要在非常艱難時局中將戰爭裡的犯罪行為記錄下來。

她說，雖然在「紀念」的一些同事也逃到國外，但有許多人仍留在國內「承受著巨大壓力」繼續工作。

雪巴科娃的組織「紀念」將於12月10日在挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。

德國 俄羅斯 諾貝爾

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