微軟：俄網攻擴至烏克蘭在歐盟友 激化反移民、阻軍援

微軟示警，呼籲各界慎防俄羅斯擴大網攻基礎設施。此為示意圖。（Getty Images）

俄國 入侵烏克蘭 軍事行動至今已超過9個月，戰爭攻勢已從前線戰場擴及到網路世界。美國微軟 公司3日公布報告說，俄國政府正以網路攻擊烏克蘭重要基建，還擴大對歐美同盟的網路攻擊，藉此阻礙軍事及人道物資援助，並削弱歐洲民眾對烏克蘭的支持。

俄烏戰爭加劇通膨、油價高漲，微軟指出，俄國可能利用歐洲能源危機宣傳抗議通膨等示威，使歐洲各國減少對烏克蘭的國防支持。此外，俄國也可能透過網路假消息，推高歐洲人反烏克蘭移民的情緒。

微軟表示，這些攻擊代表俄國進一步將網攻擴展至烏克蘭境外，針對今冬對烏國提供軍援、物資的國家和公司。微軟敦促客戶，為冬季面對更多俄羅斯網攻做準備。北約日前也舉行年度防範網路攻擊演習，約150名北約成員國及盟友的網路保安專家模擬應對駭客攻擊，為網路戰做準備。

此外，美國國家情報總監表示，俄烏衝突的節奏有所減緩，預期未來幾個月情況將持續。不過微軟的報告指出，俄國網攻活動在10月增加，針對能源、水和交通基建採用資料破壞軟體攻擊，刪除硬碟資料，配合戰場上使用無人機攻擊，令基礎建設修復工作更困難。

另據路透報導，俄國試圖摧毀烏國能源基礎設施之際，美國國務院負責政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）親自訪問烏國，以表示華府的支持。

盧嵐告訴記者，「外交（解決方案）顯然是各方的目標，但夥伴必須先展現（和談）意願。」「很明顯，無論是能源攻勢，或是克里姆林宮的言辭和態度，普亭都沒有展現誠意，也沒有做好準備。」

另一方面，克里姆林宮宣稱，總統普亭可能親自訪問莫斯科聲稱已併吞的烏國東部地區。克宮同時表態，拒絕接受歐盟、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的60美元石油價格上限。發言人還說，俄國正就西方國家的舉動進行「分析」。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，儘管西方國家同意針對俄羅斯石油設定每桶60美元價格上限，但這項措施對莫斯科來說「並不嚴重」，也無助阻止俄國在烏克蘭發動戰爭。澤倫斯基形容，制定價格上限的決定是一項「軟弱的表態」。