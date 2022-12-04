俄烏戰爭節奏趨緩 組織春季反攻

烏克蘭警察3日在哈爾科夫檢視堆積如山的俄軍火箭殘骸。（美聯社）

國家情報總監海恩斯表示，美情報圈預期俄烏戰爭節奏放緩狀況，在未來幾個月冬季嚴寒時期會持續。

海恩斯在加州舉行的年度雷根國防論壇表示，目前大部分戰鬥發生在烏東巴赫姆特和頓內次克州，自俄軍上月從烏南赫松州西部撤軍後，戰爭節奏趨緩，「預期接下來數月可能持續」。

海恩斯說，儘管供電網和其他重要冬季基礎設施遇襲，烏克蘭 人抵抗意志並未減弱，俄烏雙方也試圖為春季反攻「重新裝備、補給和組織」。

她表示，「事實上，我們對於俄國 是否準備好，抱持相當程度的懷疑；在這個時間範圍內，我對烏克蘭人抱持更樂觀的態度」。她說，俄軍面臨一系列問題，「我們觀察到彈藥短缺、士氣低落、補給和後勤問題」。

另外，歐盟 、七大工業國集團（G7）和澳洲已同意對俄國石油 設定每桶60美元價格上限，並將於五日或不久後生效，同時歐盟也將對俄國原油海運實施禁運，旨在減少俄國出售石油收入，並防止全球油價 飆升。

俄羅斯克里姆林宮表態拒絕接受西方國家設定每桶60美元油價上限，並宣稱總統普亭將「適時」親訪俄國聲稱併吞的烏東地區。

俄國是全球第二大原油出口國。克宮發言人佩斯科夫告訴俄媒，「我們不會接受這個價格上限」，俄羅斯正「分析」西方國家舉動。

烏克蘭總統澤倫斯基則說，設定油價上限對莫斯科當局而言「並不嚴重」，也無助阻止俄國在烏克蘭發動戰爭，形容這是項「軟弱的表態」；俄國每年還是會賺進約千億美元，這筆資金還將用來進一步破壞現正試圖避免做出重大決定國家的穩定。